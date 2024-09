Core Manuel Murillo y audio que lo vincularía a banda criminal de sus sobrinos: "Si soy el supuesto tío que menciona, vuelvo a decir no"

El consejero regional (core) de Valparaíso, Manuel Murillo Calderón, rompió el silencio luego que la Fiscalía confirmara que está investigando posibles vínculos entre la autoridad y una banda delictual, conformada por tres de sus sobrinos, quienes fueron condenados por receptación de automóviles y tráfico de drogas.

En el marco de una indagatoria originada en La Florida por un ataque a balazos que terminó con la vida de cuatro personas, las policías dieron con un domicilio ubicado en la población Joaquín Edwards Bello, en el cerro Playa Ancha de Valparaíso, el cual sirvió para ocultar a los presuntos responsables de este macabro asesinato. De paso, se estableció que en dicho lugar se almacenaban automóviles robados.

Así se dio inicio a una investigación paralela, la cual terminó con tres personas condenadas por receptación de automóviles y tráfico de drogas. Esto, porque Millaray, Dennis y Camila Murillo se dedicaban al robo de camionetas SUV, las cuales luego intercambiaban por drogas, incluso viajando hasta el norte de nuestro país.

Es bajo este contexto que durante el juicio oral de esta organización criminal, que se reveló un audio de una llamada telefónica que sostuvo una de ellas, Camila Murillo, con un individuo que no se identificó:"Puedo presentarte a mi tío, yo estoy haciendo el trato con él", le indicaba la mujer, que es sobrina del Consejero Regional del Partido por la Democracia (PPD). De esta manera, la Fiscalía confirmó que investiga si el "tío" mencionado en dicho audio corresponde precisamente al core Murillo.

Estos hechos –denunciados en un reportaje de T13 este domingo en la noche– fueron analizados en profundidad por la autoridad que representa a la provincia de Valparaíso ante el Consejo Regional, quien comenzó señalando que "quiero expresar mi profunda tristeza y frustración ante la irresponsabilidad de un periodista que, sólo por vender una noticia, termina castigando a una o más familias y personas que nada tienen que ver con los hechos informados por este medio".

Continuó indicando que "nací en una familia humilde y trabajadora, con muchas necesidades. Con el pasar del tiempo, hemos mejorado nuestra situación económica gracias al esfuerzo, la constancia y el trabajo honesto de mi persona y mi familia".

"Mis inicios fueron difíciles, viviendo en la casa de menores y luego en una escuela pública debido a la pérdida de nuestra vivienda en el terremoto del año 1985. Posteriormente, viví en la población Joaquín Edwards Bello, en Playa Ancha, Valparaíso. Muchos ven a esta población como sinónimo de delincuencia y drogadicción, pero olvidan que ahí también hay gente decente, trabajadora y honrada que lucha por darle un futuro digno a sus familias", añadió la autoridad.

Murillo también subrayó que "en el año 2004 comencé mi carrera política como candidato en Valparaíso, pero no logré ser electo. Sin embargo, en el 2008 tuve la suerte y el apoyo de los ciudadanos para ser elegido como Concejal de Valparaíso. He participado en seis elecciones populares, ganando cuatro y perdiendo dos. Todo gracias al apoyo de la gente que ha creído en mi trabajo social".

"Quiero destacar que en mis 20 años de carrera política nunca he sido acusado o mencionado en un acto ilegal. Ser un político que no nace con ventajas es difícil, pero siempre he asumido que los logros se obtienen con esfuerzo y honestidad", expuso.

El Consejero Regional dijo que "la familia es algo que viene con uno y no se puede cambiar, pero en todas las familias hay diversidad. Creo firmemente que la diferencia que uno debe tomar es asumir que los logros se obtienen con esfuerzo y honestidad"; mientras que en relación a su sobrina, Camila Murillo, afirmó que "lamento los malos pasos que ha tomado y espero que enderece su vida en el buen camino".

"Cuando alguien me ha preguntado si tengo contacto con ella, digo no. Si me preguntan si sabía lo que hacía, digo no. Si soy el supuesto tío que ella menciona, vuelvo a decir no. Por qué me involucraron en este asunto, la respuesta es no sé", respondió el también vicepresidente regional del PPD en la Quinta Región.

De igual forma, Manuel Murillo aseguró que "me pongo a disposición de la Fiscalía y de cualquier autoridad que corresponda para aclarar todas las dudas existentes", agregando en un mensaje a las familias de la región que "les pido que estén tranquilas. Creo en mi inocencia y en mi actuar en la vida. Esta no es la primera vez que me discriminan por mi familia o por donde vivo, pero nada me bajará los brazos para seguir luchando con convicción y honestidad".

Por último, adelantó que "por el cariño a mi querido partido, estoy pensando en suspender mi militancia en el Partido por la Democracia, para que estos hechos no involucren a los cientos de militantes que, igual que yo, trabajan honradamente para darle un futuro digno a las familias que representamos".

