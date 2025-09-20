Copiapó: Detienen a chofer de bus accidentado tras dar positivo a test de droga

El vuelco de un bus interurbano en la Ruta 5 Norte, a la altura de Copiapó, dejó tres fallecidos y más de una veintena de lesionados. El hecho derivó en la detención del conductor, quien fue sometido a peritajes que confirmaron la presencia de droga en su organismo.

De acuerdo con la información preliminar, la máquina de la empresa Norte Azul se desplazaba con 60 pasajeros desde Iquique hacia Santiago cuando se produjo el accidente. El fiscal jefe de Copiapó, Christian González Carriel, señaló que el bus “volcó a un costado de la ruta dejando como consecuencia tres víctimas fatales, una de ellas una mujer de nacionalidad peruana y otras dos que aún no han podido ser identificadas”.

Senapred informó que “hubo 25 lesionados de diversas consideraciones, los cuales fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Copiapó, y 32 personas sin lesiones quienes fueron trasladados por un bus dispuesto por la empresa afectada al Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Paipote para su atención correspondiente”.

La coronel Estrella Sotelo detalló a T13 que “ocho personas que se encuentran en estado de salud grave” y que “las unidades especializadas están trabajando en este momento en el lugar”.

Respecto al conductor, la Fiscalía confirmó que será formalizado por el delito de “conducción de vehículo motorizado con resultado de muerte bajo la influencia de droga”. Además, anunció que solicitará la ampliación de la detención mientras se esperan los resultados de otras diligencias investigativas.

