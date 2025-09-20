Al menos tres personas fallecieron tras volcamiento de bus en Ruta 5 Norte

Un bus con 60 pasajeros se volcó en la Ruta 5 Norte a la altura de Copiapó. Al menos tres personas fallecieron y varias resultaron heridas.

El hecho ocurrió a eso de las 00:15 horas de este sábado, cuando el chofer del bus, que se trasladaba desde Iquique con destino a Santiago, perdió el control, volcando en el kilómetro 784.

El capitán de Carabineros, Danny Espinoza, indicó que “bus que se trasladaba desde la comuna de Iquique a Santiago, donde al llegar a la altura del kilómetro 784 este pierde el control y maniobrar del móvil, volcando a un costado de la vía”.

“Venía con 60 pasajeros, de los cuales tres de ellos fallecieron. Serían dos mujeres y un hombre”, detalló el capitán Espinoza.

Personal de Carabineros, SAMU y Bomberos llegaron hasta el lugar para realizar las pericias correspondientes y aclarar las causas del accidente.

PURANOTICIA