Copiapó: 3 detenidos por condenado que se fugó en traslado a bautizo de su hijo

Tres funcionarios del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Copiapó permanecen detenidos por su responsabilidad en la fuga del colombiano Néstor Jair Quiñones Hernández (21), condenado a 10 años de presidio por homicidio calificado.

Su fuga se produjo el jueves pasado durante el traslado al bautizo de su hijo, autorizado por el Juzgado de Garantía de Copiapó. La Fiscalía Regional de Atacama abrió causa penal y, tras las primeras diligencias de la PDI, se produjeron las detenciones.

Se trata de dos hombres y una mujer, funcionarios del recinto a cargo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (exSename), investigados por la Unidad Anticorrupción de la fiscalía por su presunta responsabilidad en los hechos.

A solicitud de la fiscalía, el Juzgado de Garantía de Copiapó amplió la detención de los imputados por diligencias que se encuentran en desarrollo. La formalización quedó fijada para el próximo lunes, mientras sigue la búsqueda del prófugo por parte de la PDI y de Carabineros.

De acuerdo con la descripción entregada por Carabineros, Quiñones mide 1,83 metros, tiene contextura delgada, tez morena, cabello negro y una cicatriz visible en el pómulo izquierdo como seña particular. Su condena se produjo cuando era menor de edad.

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