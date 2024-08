Coordinan planes de contingencia ante eventual desplazamiento de 770 mil vehículos durante Fiestas Patrias en la V Región

Para conocer en detalle los flujos de desplazamientos vehiculares hacia y desde la región de Valparaíso y ajustar los planes de contingencia de acuerdo a las necesidades regionales, la delegada presidencial, Sofía González junto al seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme, encabezaron una reunión de coordinación para el trabajo que se realizará durante las Fiestas Patrias, cuya celebración este año podría extenderse hasta por 10 días.

En la oportunidad, participaron también el seremi de Transportes, Edgardo Piqué, el prefecto de Carabineros de Valparaíso, coronel Jaime Camps, el director regional de Senda, Carlos Colihuechún, además de inspectores fiscales de Concesiones de las Rutas 68 y 5 Norte y representantes de las Concesionarias.

En la instancia se, trabajó en torno a la conectividad regional y las necesidades respecto de las rutas principales por donde se desplazarán los miles de vehículos que se espera lleguen a la zona durante estas fechas.

La delegada presidencial destacó que la región tiene un plan de preparación en materia de conectividad vial y de transporte, lo que se analizó durante la reunión, destacando que en el año 2023 no hubo accidentes con víctimas fatales en Fiestas Patrias en la Región. La autoridad enfatizó 3 puntos que se abordaron en el encuentro.

“El primero es la coordinación que se tiene con las Concesionarias con el fin de buscar incentivos a que quienes nos visitan para que planifiquen su viaje y que, de esta manera, podamos disminuir la carga o la presión que van a tener nuestras rutas estructurales. Estamos hablando de incentivos en materia de disminución del peaje, también de algunas medidas restrictivas respecto del tránsito de vehículos pesados, entre otros. El segundo es poder revisar aquellas medidas operativas que tenemos para poder actuar en caso de alguna contingencia. Entonces, poder identificar puntos estratégicos, ejes donde se han desarrollado en otros años accidentes de tránsito, por ejemplo, y cómo rápidamente, a través de la coordinación tanto de Carabineros como con las Concesionarias y en el caso del MOP, en aquellas áreas que no están concesionadas, podemos activar los protocolos que nos permitan despejar de manera eficiente las rutas y con eso evitar ciertos atochamientos que también generan un impacto en la ciudadanía. Y finalmente, también en cómo desplegamos capacidades fiscalizadoras y de seguridad vial en donde también podemos tener mayor control de quienes transitan por las vías y que finalmente sean personas que no estén poniendo arbitrariamente, en riesgo la vida de otras personas”, explicó.

El seremi de OO.PP., recordó que las principales rutas de llegada a la zona son concesionadas y existen planes especiales de contingencia basados también en experiencias de años anteriores. Explicó, que durante el encuentro se analizaron las llegadas y salidas entre el 17 y 22 de septiembre, pero este año también se amplió la mirada, ya que es casi seguro que las salidas comiencen desde el viernes 13 de septiembre.

“Todas las indicaciones y las proyecciones indican que los flujos en general van a aumentar respecto, por ejemplo, de las Fiestas Patrias del año pasado, los flujos vehiculares en las rutas van a aumentar del orden del 40 a 50%. Aquí tengo algunos números, por ejemplo, solo entre el 17 y el 22 de septiembre a nuestra región van a entrar 460 mil vehículos. ¿Cómo se saca esa estimación? En base a los vehículos que salen de Santiago por las distintas rutas, las estimaciones que hay, en base a los peajes en la ruta 68, en la 78, en la ruta 5 Norte y en la ruta 57, que es la que va a los Andes y San Felipe. Si extendemos a los 10 días de movimiento que pensamos que va a haber producto del interferiado, estamos hablando que, a nuestra región van a entrar o van a pasar 770 mil vehículos, que es una cantidad muy relevante de vehículos y hoy lo que hicimos fue analizar con la Delegación Regional, los inspectores fiscales, con Carabineros, con Senda, cómo estamos preparados para enfrentar aquello”, dijo el seremi.

El seremi de Transportes, destacó para priorizar la seguridad durante estos días, “se acogió la solicitud de Concesiones MOP para hacer una restricción y una prohibición de circulación de camiones de dos o más ejes por la Ruta 68 y por la Ruta 5 Norte. Esto va a ser el día 17 de septiembre, donde no podrán circular camiones desde las 12:00 horas hasta las 19:00 horas. El día 18 de septiembre, desde las 09:00 hasta las 15:00 horas. Esto es en dirección hacia la costa. Y el día del retorno, en la Ruta 68, no podrán circular camiones desde las 12:00 del día hasta las 19:00 horas en dirección hacia Santiago. Y por otra parte, en la Ruta 5 Norte también no podrán circular en los mismos horarios los días 17 desde las 12:00 a las 19:00 horas, el día 18 desde las 09:00 a las 15:00 horas, y también el retorno hacia la capital, hacia el sector sur, desde las 12:00 horas hasta las 19:00 horas”, informó el seremi, precisando que con esas prohibiciones se facilita que las principales rutas de acceso a la región de Valparaíso sean priorizadas para los vehículos livianos.

Mientras, el prefecto de Carabineros de Valparaíso, destacó que el despliegue de Carabineros será en torno a la prevención y fiscalizaciones.

“Tal como señalan nuestras autoridades, es una festividad que va a ser más extendida que otros años, y Carabineros en distintos ejes va a instaurar servicios desde el punto de vista preventivo y también de fiscalizaciones como consumo de alcohol, consumo de droga, revisión de la documentación del parque vehicular, en toda la Región, en las rutas principales, ruta 5, ruta 78, ruta 68, en caminos y vías principales que tiene la región”, explicó.

Asimismo, el director regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol precisó que “como SENDA Valparaíso estaremos reforzando la labor de Carabineros con nuestro programa Tolerancia Cero en las distintas comunas dónde se espera mayor arribo de turistas. Pero el principal llamado es a prevenir, a asumir una conducta responsable al volante, a tomar conciencia de que la conducción es incompatible con el consumo de alcohol y otras sustancias, qué como adultos somos referentes para las infancias y que no podemos normalizar consumos frente a ellos y ellas”.

En la reunión se analizaron los planes de gestión que se implementan como el peaje a luca, 3*1 en algunas vías e incentivos para el desplazamiento de camiones en las noches. El seremi explicó que, se implementarán este tipo de medidos los días 17, 18 y 22 de septiembre y en la reunión realizada, la delegada solicitó expresamente hacer una extensión de ello, considerando el viernes 13 y el sábado 14, por lo tanto, se ajustará el plan para ello.

