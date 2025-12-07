Control policial descubre a menores con droga de alto avalúo en la Región de Los Lagos

Carabineros de Puerto Varas, en la Región de Los Lagos, detuvo a dos menores de edad y logró incautar marihuana prensada avaluada en más de $20 millones, tras un procedimiento realizado durante un control vehicular aleatorio.

El operativo se desarrolló luego de que los funcionarios policiales fiscalizaran el automóvil en que viajaban los adolescentes, quienes no portaban cédula de identidad ni licencia de conducir. Durante la verificación, los carabineros percibieron un fuerte olor a marihuana, lo que motivó la revisión del vehículo.

En el interior encontraron cuatro paquetes de droga prensada, cuyo valor dosificado en el mercado ilegal supera los 20 millones de pesos. El hallazgo llevó a la inmediata detención de ambos menores.

Por instrucción de la fiscalía, los adolescentes y la droga incautada fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía, donde se controló su detención y se formalizó la investigación. El tribunal decretó para ambos la medida cautelar de arresto domiciliario total y otorgó un plazo de 60 días para el desarrollo de las diligencias.

La teniente Andrea Jara destacó la relevancia del procedimiento y el impacto del decomiso en la zona. “Este importante decomiso refleja el compromiso permanente de Carabineros con la seguridad de la comunidad y nuestro trabajo frontal contra el narcotráfico y la delincuencia. Operativos preventivos como este buscan desarticular el microtráfico que afecta a nuestros barrios”, señaló.

PURANOTICIA