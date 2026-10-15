Contratistas de ENAP en Biobío anuncian "medidas de presión" tras fracaso de negociación por mejoras laborales

La Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados (Fenatrasub), fundada en 2009 y que agrupa a empleados de empresas contratistas de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) Refinería en Hualpén, región del Biobío, anunció "medidas de presión" luego de que la petrolera cerrara sin incrementos la negociación del acuerdo marco, un instrumento que lleva activo 15 años y que vence el 30 de noviembre.

El presidente de la organización, Víctor Sepúlveda, relató que la empresa respondió con “cero incrementos” y que dio por terminadas las mesas. Los dirigentes realizaron una marcha interna dentro de la refinería junto a los socios.

Entre sus demandas figuran incentivos ligados a seguridad y productividad, y mejoras en aguinaldos, vacaciones e indemnizaciones por término de contrato. ENAP sostiene que no puede entregar incrementos por su política corporativa y porque Hacienda retiró parte de sus utilidades, aunque la federación recuerda que, en 2022, con ganancias menores, logró un alza cercana al 40 %.

“Si no hacemos una pelea y no nos ponemos bien firmes, no vamos a negociar hasta el año 2032”, advirtió Sepúlveda, quien acusó a ENAP de querer “hacer desaparecer este acuerdo marco”. Tras la marcha, el 100 % de los trabajadores consultados aprobó reunirse este viernes a las 10:00 horas en asamblea, donde definirán nuevas acciones de movilización.

(Imagen: Poder Laboral)

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