Contraloría realiza inédita fiscalización en Complejo Fronterizo de Colchane para inspeccionar instalaciones y servicios

Con el propósito de fiscalizar en terreno las instalaciones fronterizas y los servicios de la comuna de Colchane, este martes, una delegación de la Contraloría General de la República (CGR), encabezados por la contralora Dorothy Pérez, se encuentra en dicha zona.

La inspección, inédita en su especie, contempla la revisión del funcionamiento del Plan Frontera Segura, el Programa de Despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona y la administración de los complejos fronterizos, con el fin de revisar las condiciones operativas y de infraestructura del Paso Fronterizo de Colchane.

También se examinan controles respecto de los sistemas tecnológicos que se utilizan en el lugar, así como otros recursos físicos.

Acompañan a la Contralora Dorothy Pérez, el jefe de la División de Fiscalización, Ricardo Provoste; la Contralora Regional de Tarapacá, Paula Vera; el jefe de Control Externo de dicha sede, Carlos Bruna, además de fiscalizadores de la mencionada dependencia.

Otras líneas de control que involucra esta inspección en terreno son los equipos tecnológicos vinculados al Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero, Carabineros de Chile y PDI.

De igual manera, se verifica la correcta adquisición, instalación y funcionamiento de la maquinaria correspondiente a los efectos de realizar el control migratorio adecuado, además de conocer y evaluar los tipos de estrategia diseñadas para las labores en la frontera.

Este esfuerzo se constituye en un nuevo hito institucional, que refuerza la estrategia de velar por el cumplimiento de las funciones y servicios que el Estado entrega a la ciudadanía.

VISITAS EN LA ZONA

El viaje de las principales autoridades de la CGR a la zona también incluye visitas a otras entidades. Así, la delegación institucional que viajó a Colchane también realiza una visita a la Fiscalía Regional de Tarapacá.

El despliegue de Contraloría en la región también incluye la visita del Subcontralor General, Víctor Hugo Merino; y del jefe de la División de Función Pública, Alejandro Riquelme, a la sede regional de la CGR en Tarapacá, donde se han reunido con funcionarios para interiorizarse respecto de las necesidades y quehacer de dichas dependencias.

(Imagen: Contraloría)

PURANOTICIA