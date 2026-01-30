Contraloría ordena restituir más de $730 millones a la Municipalidad de Longaví por pagos improcedentes

Una serie de irregularidades financieras detectó la Contraloría Regional del Maule al efectuar un examen de cuentas en la Municipalidad de Longaví, que involucró diversos procesos administrativos y financieros entre mayo de 2022 y diciembre de 2024.

En su principal observación, se destaca que el Municipio pagó un total de $732.914.879 por un servicio de asesorías financieras, que a juicio de la CGR resultan improcedentes, ya que lo pagado no tenía relación directa con un servicio único y especializado. Además, no se refería a aspectos vinculados con la función municipal, sino que más bien correspondía a labores propias de la Dirección de Administración y Finanzas.

A lo anterior se suma que el precio pactado no se refería al servicio de asesoría contratado, sino que, a los beneficios obtenidos de un proceso de licitación anterior, el cual no se encontraba claramente fijado.

Por esta razón, la Contraloría Regional efectuará un reparo por el total desembolsado, correspondiente a 33 pagos realizados entre 2022 y 2024. El propósito es recuperar los fondos mal utilizados. A su vez, la entidad edilicia tendrá que continuar el procedimiento disciplinario ordenado por decreto N° 2.332, de 2025, de ese origen.

OTRAS IRREGULARIDADES

En ese periodo, la municipalidad recibió al menos $847.723.141 en intereses generados por saldos pertenecientes a la administración de fondos de terceros mantenidos en sus cuentas corrientes, sin autorización de las entidades aportantes y sin que esos fondos se reintegraran.

A raíz de estas observaciones, se instruyó al municipio a implementar controles para emitir órdenes de compra ajustadas a contratos vigentes y al sistema correspondiente, así también, garantizar certificaciones efectuadas por funcionarios formalmente designados y cumplir con los plazos de pago establecidos.

Ante esto, la Municipalidad de Longaví deberá revisar los fondos en sus cuentas, solicitar la autorización de los servicios otorgantes y reintegrar los montos, si corresponde. Adicionalmente, deberá incorporar estos antecedentes en el procedimiento disciplinario que lleva adelante.

Finalmente, se identificaron diferencias entre las cartolas bancarias entregadas por el municipio y del banco, correspondientes a febrero de 2023 y octubre de 2024.

(Imagen: Municipalidad de Longaví)

