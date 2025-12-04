Contraloría inició procedimiento disciplinario contra delegado de Los Ríos para determinar responsabilidades administrativas

La Contraloría General de la República inició un procedimiento disciplinario contra el delegado presidencial de la Región de Los Ríos, Jorge Alvial, para determinar responsabilidades administrativas en un viaje que realizó la autoridad a Temuco en marzo de este año.

Según consignó Radio Bío Bío, Alvial habría abandonado una charla sobre incentivo al retiro en la que participaron dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

Contraloría señaló que el motivo de esta ausencia sería un viaje al aeropuerto de Temuco que la autoridad realizó ese mismo día en un vehículo de la Delegación Presidencial. Alvial regresó al día siguiente en otro automóvil del organismo para participar de distintas actividades en la comuna de Lanco.

Ante esta situación, el organismo fiscalizador solicitó antecedentes al Departamento de Administración y Finanzas de la repartición de Gobierno, estableciendo que el trayecto de Alvial no estaba justificado, ya que no usó sus permisos administrativos o feriado legales. Además, se estableció que no se realizaron compras de pasajes aéreos entre el 17 y 18 de marzo.

Debido a la ausencia de Jorge Alvial, la subgorancia fue asumida por quien era el delegado provincial del Ranco y ahora seremi de Seguridad, Alejandro Reyes, ocupando su lugar en las actividades programadas para el 18 de marzo.

Este reemplazo fue cuestionado por Contraloría, considerando que ese mismo día Alvial encabezó una reunión con el alcalde de Lanco, Juan Rocha, mientras que Reyes participó de reuniones en el edificio de la Delegación Presidencial en Valdivia.

Pese a ello, el organismo contralor descartó irregularidades en esta situación, desestimando esta parte de la denuncia que se presentó de forma anónima.

PURANOTICIA