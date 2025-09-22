Contraloría inicia sumario contra Alcalde de Vichuquén detenido por manejo en estado de ebriedad en vehículo fiscal

El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, fue detenido el sábado pasado por conducir en estado de ebriedad un vehículo municipal, un hecho que lo ha llevado a enfrentar una investigación por parte de la Contraloría General de la República.

El incidente se registró la noche del viernes en la Ruta J-60, en la Región del Maule, cuando el jefe comunal fue sorprendido al volante, aparentemente a alta velocidad. Tras evadir un primer intento de fiscalización, el alcalde fue interceptado por otro equipo de Carabineros, quienes comprobaron que conducía con una dosificación de 1,78 gramos de alcohol por mil en la sangre.

Como resultado de su detención, la justicia decretó para Rivera las medidas cautelares de arraigo nacional y la suspensión provisional de su licencia de conducir.

La Contraloría General de la República confirmó que inició un sumario administrativo por el posible uso indebido de un vehículo fiscal. En un comunicado, el ente fiscalizador señaló que la investigación busca aclarar una posible infracción al Decreto Ley N° 799, que regula el uso de este tipo de automóviles.

A través de una declaración pública, el alcalde asumió la responsabilidad por sus acciones. "Errar es humano, me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro aprenderé mucho, no le hice daño a nadie, pero claramente fallé", expresó Rivera, quien aprovechó para pedir disculpas a quienes pudo haber decepcionado con su conducta.

