Contraloría detecta que recursos municipales entregados a comités de vivienda de Nogales beneficiaron a dirigenta que reconoció no serlo

Una vez más la administración de la alcaldesa Margarita Pizarro en la Municipalidad de Nogales se ha visto cuestionada; esto, luego que la Contraloría Regional de Valparaíso entregara un informe respondiendo a una denuncia respecto a la entrega de fondos a comités de vivienda para financiar el pago de proyectos de topografía en un terreno privado ubicado en las afueras del radio urbano.

Se trata del «Informe Final 129, de 2024», documento de 20 páginas al cual pudo acceder Puranoticia.cl, que revela una serie de conclusiones, siendo una de las más trascendentales la que dice relación con la entrega de un beneficio a una persona que no sería dirigenta vecinal. Y aunque la casa edilicia tenía 60 días de plazo para demostrar lo contrario, el tiempo pasó y no hubo ningún tipo de respuesta.

Pero antes de pasar al detalle, vale explicar que la investigación efectuada por la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado se llevó a cabo con el objetivo de atender lo expuesto por una denunciante, que indicó que existirían irregularidades en el Municipio de Nogales por la entrega de aportes financieros a comités de vivienda, para pagar estudios de topografía en terrenos que pertenecen a privados.

En concreto, se denunció a la alcaldesa Margarita Osorio por haber entregado fondos –con acuerdo del Concejo Municipal– que ascendían a 4 millones de pesos ($4.066.665) a los comités de vivienda «Nueva Vida», «Nueva Vida I», «Nueva Vida II» y «Nueva Vida III», para financiar el pago de proyectos de topografía a realizarse en un terreno perteneciente a un privado, ubicado fuera del radio urbano.

Es bajo este contexto que la Contraloría comprobó que la Municipalidad efectivamente entregó aportes financieros, por dicho monto, a representantes de cuatro comités de vivienda, para financiar –entre otros conceptos– estudios en el sector El Fundo La Lonja. De igual forma, se advirtió que la casa edilicia no efectuó la inversión en un terreno particular, sino que la subvención fue a los cuatro comités.

Si bien, sobre este punto no hubo observaciones por parte del órgano fiscalizador, sí las hubo respecto a una declaración de una vecina que no identificaron, quien aseguró que "nunca fue presidenta del comité de vivienda «Nueva Vida II» y que la firma que figura a su nombre en el acta de constitución de dicho comité no es de ella", lo cual discrepa de lo certificado por el Municipio de Nogales, a través de una funcionaria.

Frente a esta polémica situación, la Contraloría Regional de Valparaíso le ordenó a la Municipalidad de Nogales que aclarara el tema, debiendo informar de aquello a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo del organismo en un plazo de 60 días hábiles, los cuales ya se cumplieron sin ningún tipo de respuesta por parte de la entidad.

Cabe hacer presente que se remitió copia del informe a la Alcaldesa, al Director de Control y a la Secretaria Municipal, todos de la Municipalidad de Nogales; y a las unidades de Seguimiento y Planificación de Control Externo, ambas de la Contraloría Regional de Valparaíso; así como también a la persona que cursó la denuncia.

