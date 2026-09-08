Contraloría detecta que persisten irregularidades en listas de espera del Hospital de Chillán

La Contraloría informó que el seguimiento de las observaciones realizadas al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, respecto de las listas de espera quirúrgicas no GES correspondientes al período entre 2020 y 2024, determinó que el recinto solo ha corregido una parte de los hallazgos detectados por el organismo en 2025.

De acuerdo con el informe de seguimiento, persisten las principales irregularidades advertidas por la Contraloría, relacionadas con la priorización de pacientes, diferencias en los registros de las listas de espera y personas fallecidas que aún figuran en el sistema local.

En su informe inicial, la Contraloría Regional de Ñuble detectó que, de un total de 21.547 cirugías, 3.905 correspondían a familiares de funcionarios del hospital, equivalente al 18,1% del total. De ellas, 2.442 fueron realizadas en un tiempo de espera menor a la mediana establecida por el Ministerio de Salud.

La misma situación fue detectada en 173 intervenciones practicadas a trabajadores del hospital. Según el organismo fiscalizador, ambos hechos aún están pendientes de la respectiva justificación y de la recepción de los antecedentes que permitan determinar los criterios utilizados para priorizar estas intervenciones en desmedro de los demás pacientes de la localidad.

Otro de los hallazgos corresponde a inconsistencias entre los sistemas de registro. La Contraloría constató que 1.188 órdenes quirúrgicas no GES registradas en el sistema local no figuraban en la plataforma central, mientras que otras 1.427 ingresadas en el sistema centralizado no aparecían en los registros del hospital.

Al respecto, el informe de seguimiento estableció que solo 352 registros que no figuraban en el sistema central han sido regularizados por el recinto asistencial.

A esto se suma que el hospital aún no logra aclarar la diferencia entre los datos registrados en sus sistemas internos y la plataforma central respecto de los casos que integran la lista de espera. Mientras el sistema local registra 41.996 incidentes, el sistema central consigna 29.021.

Asimismo, la fiscalización determinó que 23 pacientes fallecidos continuaban apareciendo en la lista de espera local, sin que el hospital haya rectificado esta situación.

Frente al conjunto de observaciones que permanecen sin resolver, la Contraloría instruyó al servicio iniciar un procedimiento disciplinario, con el objetivo de establecer las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las irregularidades detectadas.

PURANOTICIA