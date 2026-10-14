Contraloría detecta más de 70 mil exámenes para licencias de conducir aprobados en menos de un minuto en Antofagasta

El ente fiscalizador detectó diversas irregularidades en otorgamiento de licencias de conducir realizado por la Municipalidad de Antofagasta, entre enero de 2024 y diciembre de 2025.
Una auditoría de la Contraloría Regional de Antofagasta reveló diversas irregularidades en el proceso de otorgamiento de licencias de conducir realizado por la Municipalidad de Antofagasta entre enero de 2024 y diciembre de 2025.
Según el Informe Final N° 419 de 2026, se identificó que los registros municipales consignaron 70.661 exámenes médicos y sensométricos con tiempos inferiores a un minuto, de los cuales 70.425 aparecían como aprobados. La situación, advierte la Contraloría, impide acreditar que dichos procedimientos se hayan efectuado durante un tiempo suficiente para verificar adecuadamente las condiciones físicas y sensoriales exigidas a los postulantes.
El organismo también detectó 253 evaluaciones de visión y audición registradas en el sistema con cero segundos de ejecución, además de otros exámenes cuyos tiempos consignados fluctuaron entre 0 y 59 segundos.
La revisión determinó, además, que la municipalidad otorgó tres licencias de conducir clase D a postulantes cuyos expedientes consignaban exámenes psicométricos reprobados.
A ello se suman irregularidades en los exámenes prácticos para la obtención de licencias no profesionales clase B. La auditoría estableció que 265 pruebas se realizaron entre 2 y 24 minutos, pese a que la normativa exige una duración mínima superior. Dentro de ese grupo, 204 exámenes fueron efectuados en solo 10 minutos.
La CGR también observó que, durante 2024 y 2025, al menos cuatro funcionarios municipales participaron en la evaluación o aprobación de exámenes de familiares directos, entre ellos una madre, un hermano, un sobrino y un cuñado, sin que se acreditara la debida abstención.
Asimismo, otro de los hallazgos se refiere a que uno de los funcionarios intervino como examinador en su propio proceso de obtención de licencia de conducir.
La auditoría agregó que 17.720 exámenes fueron realizados o supervisados por funcionarios que no acreditaron cumplir los requisitos exigidos para actuar como examinadores.
El informe también señala que la Municipalidad de Antofagasta emitió 402 licencias a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos al momento de la emisión del documento. Además, se detectó la entrega de 198 licencias a personas que mantenían condenas registradas dentro de los cinco años previos a la solicitud.
Debido a los antecedentes recabados, la Contraloría instruirá un sumario para establecer eventuales responsabilidades administrativas. Adicionalmente, remitirá el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que evalúen las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias.
PURANOTICIA