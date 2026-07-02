Contraloría detecta más de 10 horas de espera en servicio de Urgencias del Hospital de Coquimbo

Un equipo de la Contraloría Regional realizó un despliegue en terreno nocturno, sin previo aviso, a la Unidad de Urgencia del Hospital de Coquimbo, el que permitió verificar múltiples irregularidades en el funcionamiento de esas dependencias del centro asistencial, que afectan directamente a la atención de los pacientes.

La fiscalización, efectuada el viernes 26 de junio entre las 21:00 y las 00:00 horas, detectó tiempos de espera para atención médica superiores a los máximos establecidos de acuerdo con la categoría de priorización, y adultos mayores que debieron permanecer sin atención por más de 10 horas.

Otro de los hallazgos señala que pacientes hospitalizados en la Unidad de Urgencia debieron esperar más de 99 horas para ser derivados a una cama a otro centro asistencial. Asimismo, había una diferencia entre la dotación de funcionarios presentes al momento de la fiscalización y la programación de turnos informada por el establecimiento.

Respecto de las instalaciones del Servicio de Urgencia, se evidenció una alta ocupación y hacinamiento en los sectores destinados a la espera, lo que afecta las condiciones de permanencia de usuarios y acompañantes.

También había deficiencias en la mantención e infraestructura de diversas dependencias. Esto, además de insuficiencia de equipamiento clínico y existencia de equipos en deficientes condiciones de funcionamiento o conservación; desorden en las bodegas destinadas al almacenamiento de insumos clínicos, junto con la ausencia de medidas de resguardo que restrinjan el acceso de pacientes y personas ajenas a dichos recintos.

Los antecedentes recopilados durante la fiscalización serán analizados por la Contraloría Regional en el marco del proceso de inspección en terreno. En caso de confirmarse observaciones que constituyan a incumplimientos de la normativa vigente, se adoptarán las medidas y acciones que procedan.

(Imagen: La Serena Online)

PURANOTICIA