Contraloría detecta hongos, manchas y olor a humedad en construcción del Hospital Las Higueras de Talcahuano

Una fiscalización de la Contraloría Regional del Biobío para verificar las obras en el Hospital Las Higueras de Talcahuano detectó la proliferación de hongos, presencia de manchas y olor a humedad en planchas de yeso cartón que componen la tabiquería interior y perimetral, entre el zócalo y el cuarto piso del edificio.

Según el organismo contralor, a pesar de que el inspector técnico de las obras había instruido retirar las planchas de yeso afectadas y paralizar las actividades, se efectuaron tratamientos de limpieza que fueron aprobados por el Director del Servicio de Salud de Talcahuano -sin considerar las advertencias previas-, cuyo tratamiento no dio el resultado esperado.

Además, se constató que en la fachada externa de los edificios se instalaron palmetas de porcelanato de una calidad distinta a la aprobada por la inspección técnica del contrato, las cuales no cumplen con la especificación y resistencia requerida en su malla de refuerzo, situación que implica riesgo de caída de tales elementos en caso de rotura.

En consecuencia, se instruyó al Servicio de Salud Talcahuano requerir a la empresa constructora efectuar el reemplazo de la totalidad de las planchas de yeso-cartón afectadas por la humedad y proliferación de hongos.

Asimismo, el mencionado servicio de salud, deberá aprobar a la brevedad un equiválete técnico y realizar el cambio de las palmetas de porcelanato que no cumplen con los atributos técnicos establecidos en el proyecto.

(Imagen: Contraloría)

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