Contraloría detecta entrega irregular de cédulas de identidad a extranjeros en Nancagua

Una Investigación Especial realizada por la Contraloría Regional de O’Higgins a la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) detectó diversas irregularidades en la tramitación de cédulas de identidad a extranjeros.

El examen se centró en los trámites realizados entre noviembre 2021 y diciembre 2022 por la oficina de Nancagua y algunos períodos posteriores. La investigación se desarrolló en el contexto de antecedentes judiciales vinculados a una presunta red dedicada a la obtención fraudulenta de documentos de identificación para extranjeros y contempló el estudio de 50 de los 136 documentos entregados a extranjeros en dicha sede del SRCel.

El principal hallazgo del Informe N°429 de 2026 confirmó que, la entonces oficial civil adjunto de la oficina de Nancagua, tramitó y otorgó cédulas de identidad, aun cuando la documentación adjunta en las solicitudes no era válida por cuanto los documentos correspondían a otra persona o la documentación migratoria no era válida; o que no pudo verificarse la existencia o de la autenticidad los estampados electrónicos que debían respaldar la situación migratoria utilizada para tramitar la cédulas o que ciertos estampados electrónicos carecían del código QR para su verificación.

Todo lo anterior contraviniendo sus obligaciones, previstas en la Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Además, se constató la inexistencia de controles adecuados para validar la documentación migratoria presentada por extranjeros.

Por otra parte, también observó que investigaciones disciplinarias anteriores del propio servicio habían finalizado sin determinar responsabilidades, pese a los hallazgos descritos.

La Contraloría General instruirá un procedimiento disciplinario, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas. Además, se remitirá una copia de este informe final al Ministerio Público, para los fines que resulten pertinentes.

(Imagen: Contraloría)

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