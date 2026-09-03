Contraloría detecta contratos por más de $750 millones con familiares de funcionarios de la Municipalidad de Curacautín

Una auditoría de la Contraloría Regional de La Araucanía a la Municipalidad de Curacautín detectó contrataciones irregulares con proveedores vinculados a familiares de funcionarios municipales, además de incompatibilidades en las actividades realizadas por trabajadores contratados a honorarios, lo que vulnera el régimen de probidad administrativa.

Los antecedentes quedaron plasmados en el Informe Final de Investigación Especial N° 201, de 2026, que señala que al menos 14 proveedores con vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con funcionarios municipales suscribieron contratos con el municipio durante 2024 y 2025.

Estas contrataciones se materializaron mediante 78 órdenes de compra por un total de $758.742.525, situación que contraviene la normativa que impide que organismos públicos contraten a parientes de hasta segundo grado de funcionarios y honorarios.

Asimismo, la investigación estableció que un prestador de servicios a honorarios de la municipalidad también contrató con el mismo organismo a través de una empresa de su propiedad.

Sobre lo anterior, el municipio informó el inicio de un procedimiento disciplinario a efectos de determinar si se vulneró el régimen de probidad administrativa y este Organismo de Control ordenó implementar mecanismos que prevengan la suscripción de contratos con proveedores inhabilitados. Adicionalmente, se dispuso el envío de estos antecedentes al Ministerio Público.

GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARTICULARES POR PARTE DE FUNCIONARIOS

En otra de las observaciones, la CGR verificó que entre 2024 y 2025 al menos tres servidores a honorarios ingresaron expedientes de edificación ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) como arquitectos patrocinantes, mientras mantenían una relación contractual con el municipio.

Además, se constató que dos servidores a honorarios participaron en proyectos de especialidades asociados a permisos de edificación que debían ser revisados por la misma entidad.

El informe también observó que profesionales contratados a honorarios en la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) gestionaron expedientes particulares ante la DOM, e identificó el caso de un funcionario de planta de la Municipalidad de Lautaro que efectuó trámites relacionados con permisos de edificación en Curacautín durante su jornada laboral. Por este último hecho, la Contraloría ordenó al municipio de Lautaro a instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas en especial, si existió una vulneración al principio de probidad administrativa.

Junto con mantener las observaciones formuladas, la Contraloría instruyó a la Municipalidad de Curacautín implementar procedimientos de control para prevenir nuevas infracciones, fortalecer los mecanismos de supervisión, regular potenciales incompatibilidades y capacitar a su personal en materias de probidad administrativa y cumplimiento de la jornada laboral.

PURANOTICIA