Contraloría destapa graves falencias en residencia de Mejor Niñez en Valdivia y ordena sumario

La Contraloría General de la República ha instruido un sumario administrativo en una residencia de la fundación Mejor Niñez en Valdivia, tras detectar una serie de graves irregularidades que ponen en riesgo el bienestar de los menores. La investigación, realizada en la residencia familiar Llacolén, reveló importantes fallas tanto en la infraestructura del recinto como en el cuidado y seguimiento de los niños.

El informe de la Contraloría, que revisó el periodo de febrero de 2022 a octubre de 2024, evidenció varias falencias críticas. La residencia operaba sin contar con las autorizaciones necesarias para sus instalaciones de agua potable y alcantarillado, y presentaba deficiencias en el sistema eléctrico, la calefacción y la instalación de gas.

Además, se constató una grave falta de seguimiento a los menores: no existían los informes trimestrales de avance para los Tribunales de Familia, ni los planes de intervención individual. La auditoría también reveló que siete de los 11 menores tenían una asistencia escolar irregular, que fluctuaba entre el 0 y el 77 por ciento, y que 10 de los niños habían sobrepasado el plazo máximo de 24 meses de permanencia en el lugar.

A raíz de las observaciones de Contraloría, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) informó que se han tomado medidas correctivas de urgencia. Se activaron fiscalizaciones para subsanar las deficiencias y, según el servicio, ya se ha obtenido la certificación de las instalaciones de gas y electricidad, se ha mejorado la red de alcantarillado y se ha renovado el equipo técnico y la dirección del recinto.

La orden de sumario administrativo busca ahora determinar las responsabilidades por estas fallas, que en la práctica representan una vulneración a los derechos de los niños a su cargo.

