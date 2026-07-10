Contraloría constata deficiencias en la gestión de Conaf para la protección del Parque Nacional Lauca y el lago Chungará en Arica

La Contraloría General identificó una serie de deficiencias en la gestión de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para la protección del Parque Nacional Lauca, uno de los principales santuarios naturales del norte del país y hogar del lago Chungará, ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los lagos a mayor altura del mundo.

Los hallazgos están contenidos en el Informe Final N° 154 de 2026, que concluyó que el plan de manejo del área protegida no ha sido actualizado desde 2009, pese a los lineamientos establecidos por el “Manual para la Planificación del Manejo de las Áreas Protegidas del SNASPE”, vigente desde 2017.

Según la auditoría, esta situación dificulta la identificación oportuna de riesgos y amenazas que podrían afectar la conservación de los ecosistemas presentes en el parque, así como la protección de su biodiversidad.

EMERGENCIAS AMBIENTALES

Uno de los aspectos que figuran en el documento es la falta de un plan de contingencia para enfrentar emergencias ambientales dentro del Parque Nacional Lauca.

La observación cobra relevancia debido a los accidentes ocurridos en la ruta internacional 11-CH, que bordea sectores cercanos al lago Chungará. Según los antecedentes revisados por la CGR, en noviembre de 2025 un camión protagonizó un derrame de aceite de soya que alcanzó el lago, mientras que en enero de 2026 otro siniestro provocó el vertimiento de aproximadamente 600 litros de petróleo sobre bofedales (humedales altoandinos) ubicados al interior del área protegida.

En ese escenario, la Contraloría determinó que Conaf debe avanzar en la elaboración e implementación de un protocolo que permita responder de manera oportuna y coordinada ante eventos de contaminación u otras emergencias que puedan afectar el patrimonio ambiental del parque.

RESIDUOS EN SECTORES TURÍSTICOS

La fiscalización también incluyó inspecciones en terreno, donde se constató la acumulación de residuos en distintos puntos de la ruta 11-CH.

Además, los equipos fiscalizadores verificaron la inexistencia de contenedores de basura en algunas áreas de descanso utilizadas por visitantes, pese a que el lugar presentaba señaléticas que indican espacios destinados para la disposición de desechos.

Esta situación podría generar impactos negativos sobre el entorno natural y aumentar los riesgos para la fauna silvestre que habita en el sector, según el informe.

MEDIDAS CORRECTIVAS

Como parte de las acciones requeridas, la Contraloría instruyó a Conaf fortalecer la coordinación con organismos públicos vinculados a la gestión ambiental y territorial, entre ellos la Dirección de Vialidad, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y otras entidades competentes.

El objetivo es desarrollar un plan de acción integral para prevenir, controlar y reducir la presencia de residuos y otros contaminantes en el Parque Nacional Lauca, reforzando así la protección de uno de los ecosistemas más emblemáticos de la Región de Arica y Parinacota.

(Imagen: Contraloría)

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