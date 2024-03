Contraloría "aprieta" al Gobierno Regional de Valparaíso por polémica del carro para combatir incendios que Conaf no ha comprado

Continúa escalando la polémica en la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Valparaíso, luego que Puranoticia.cl hiciera público que hasta la fecha el organismo aún no adquiere un carro inicial de ataque de incendios forestales para la Reserva Nacional Lago Peñuelas, pese a contar con los recursos desde octubre del año 2022.

Lo más grave de este conflicto radica en que con este vehículo se podría haber combatido de mejor manera el origen del megaincendio del 2 y 3 de febrero, el cual le costó la vida a 134 personas y destruyó más de 6 mil viviendas; más aún teniendo en cuenta que fue en dicho sector de la parte alta de la comuna de Valparaíso donde comenzó el fuego que terminó propagándose a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

La seriedad del asunto aumenta al tener presente que el Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobó el financiamiento de $324 millones para esta adquisición en octubre de 2022 y que recién en agosto de 2023 la Conaf inició el proceso de licitación, el que fue finalizado en septiembre de ese mismo año, declarándose desierto por falta de oferentes. Posteriormente no hubo un segundo intento...

Frente a toda esta controversia que tiene en el ojo del huracán a la Conaf Valparaíso, Puranoticia.cl confirmó que la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso inició un proceso investigativo en el Gobierno Regional, a través de dos líneas de acción, según consta en un oficio firmado por Víctor Rivera Olguín, jefe de dicho departamento de la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado.

En primer lugar, se le pidió al Gobierno Regional el estado de ejecución del proyecto financiado a la Corporación Nacional Forestal de la región de Valparaíso, denominado «Adquisición Carro de Ataque Inicial y Drones para Incendios Forestales y Monitoreo en Reserva Nacional Lago Peñuelas», para lo cual se les ordenó "remitir todos los antecedentes que respalden dicho informe".

Luego, la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso indicó que, en caso de que la compra de los señalados bienes aún no se haya concretado, "deberán señalarse documentadamente los motivos de tal situación".

El documento concluye manifestando que "la información requerida resulta imprescindible para la correcta resolución del asunto fiscalizado", y que ésta deberá ser remitida dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde la recepción del presente oficio, emitido este miércoles 13 de marzo del presente año.

VALORAN INTERVENCIÓN

Las acciones iniciadas por el ente fiscalizador fueron celebradas por el consejero regional Manuel Millones, quien en diálogo con Puranoticia.cl señaló que "me parece muy bien que el ente fiscalizador de la Contraloría General de la República actúe por oficio e intervenga en todos los casos de connotación pública".

Acerca del caso puntual de licitaciones fallidas, el jefe de la bancada de Cores UDI, Republicanos e Independientes comentó que "eventualmente tiene responsabilidad la jefatura de Conaf, pero es probable que tengan los argumentos para explicar por qué en todo este tiempo no se hayan efectuado las compras".

No obstante, prosiguió diciendo que "este hecho puntual en nada afecta la buena imagen de los funcionarios de Conaf y de los brigadistas. Por el contrario, hacia ellos sólo palabras de agradecimiento por su labor y compromiso con su rol".

Millones explicó lo anterior indicando que busca "ratificar nuestro apoyo a la institución de Conaf, lo que da cuenta de nuestros aportes que hemos entregado a esta institución, que es precisamente para fortalecer su trabajo preventivo y el combate a los siniestros, y lo seguiremos haciendo las veces que sea necesario".

"TARDANZA INEXCUSABLE"

Quien también comentó lo ocurrido en este caso fue el consejero regional Percy Marín, quien además preside la Comisión de Inversiones del órgano colegiado: "Efectivamente, hubo una tardanza inexcusable por parte de la Conaf", dijo.

De igual forma, precisó que, si bien, el proyecto fue licitado en su minuto, "esta licitación se declaró desierta, pero eso no obsta a que se intente un nuevo proceso licitatorio y si faltan recursos, pedir la reevaluación por parte del Gobierno Regional. Ninguna de esas cosas, en definitiva, se hizo".

Asimismo, reconoció que "hay una molestia en nosotros que ponemos los recursos para que se ejecuten proyectos que puedan beneficiar a la población y cuando ocurren situaciones como las que se señalan a nosotros nos genera una molestia y una rabia porque los recursos siempre son escasos y si los priorizamos es porque los ponemos en proyectos que puedan causar un impacto mayor en la ciudadanía".

El Core RN aseguró también que "este problema que afecta a la Conaf lo vemos a nivel general de manera muy repetitiva, y no sólo en la Conaf como unidad técnica que no ha sido lo suficientemente activa en ejecutar los recursos que aprobamos; sino que también en otras unidades técnicas como municipios, pero la capacidad del Gore para fiscalizar los tiempos de ejecución de los proyectos es prácticamente nula. Todos los días se hacen fiscalizaciones, muchas de carácter aleatorio, pero estar pendientes de un proyecto en particular resulta prácticamente imposible".

Marín cerró su análisis planteando que "si hubiéramos manejado la información de que la Conaf mantenía proyectos sin ejecutar, sin enviar proyectos a reevaluación o sin reiterar los procesos licitatorios, obviamente –y es lo más probable que– nosotros no hubiéramos aprobado proyectos que favorecían a la Conaf en este último ejercicio presupuestario, a modo de sanción. Pero no es información que nosotros podamos tener al minuto de aprobar esos proyectos".

Lo último expresado por el core Marín tiene que ver con la última cartera de iniciativas aprobadas por el Core de Valparaíso, a través de la Circular 33, por $3.350 millones para la prevención de riesgos, destinados a Bomberos de Villa Alemana, Municipios de Viña del Mar y Villa Alemana y para el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, y la Conaf, que recibirá $67 millones para la adquisición de vehículos y $71 millones para equipos de patrullaje y respuesta ante emergencias, consistentes en dos buggies todoterreno, con kit de emergencia y dos drones equipados para vigilancia y monitoreo remoto de puntos de difícil acceso al Parque Nacional La Campana.

