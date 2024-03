Core de Valparaíso aprueba recursos por $3.350 millones para enfrentar emergencias y casi $10 mil millones para programas Pro Empleo

Cinco iniciativas en pos de dar respuestas ante emergencias podrán continuar adelante luego que el Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobara recursos por más de 13.200 millones de pesos ($13.246.374.000), a lo que se suma la inversión para dar continuidad a los programas Pro Empleo PIC 2 y PIC 4 hasta fin de año.

En específico, en cuanto a los proyectos de emergencias, se indicó que se trata de una cartera de iniciativas, vía Circular 33, por $3.350 millones para la prevención de riesgos, destinados a Bomberos de Villa Alemana, la Conaf, Municipios de Viña del Mar y Villa Alemana y para el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota.

Para el Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, se destinaron $1.570 millones para la adquisición de un carro bomba multipropósito pesado, que será destinado a la Primera Compañía. Se trata de un vehículo de especialidad, para atacar incendios y emergencias tradicionales, pero que también sirve para montar puestos de abastecimiento avanzados y sistemas de respuesta complejos del más alto nivel, con el fin de dar respuesta a infraestructura crítica de la comuna, tales como hospitales.

Para la Municipalidad de Villa Alemana, en tanto, se entregarán $627 millones para la reposición de tres camiones recolectores de basura con alza contenedor.

La Alcaldía de Viña del Mar, en tanto, recibirá $586 millones para la reposición de una retroexcavadora y una motoniveladora, vehículos que permitirán mejorar la productividad ante solicitudes de atenciones en la comuna.

El Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, en tanto, tendrá $425 millones para la reposición y adquisición de nueve ambulancias, las cuales irán en beneficio del Hospital de Quintero, perteneciente a dicha red de salud.

Por su parte, la Conaf recibirá $67 millones para la adquisición de vehículos y $71 millones para equipos de patrullaje y respuesta ante emergencias, consistentes en dos buggies todoterreno, con kit de emergencia y dos drones equipados para vigilancia y monitoreo remoto de puntos de difícil acceso al Parque Nacional La Campana, que tiene 42 puntos ilegales de acceso y 5 kilómetros de caminos interiores.

PROGRAMA PRO EMPLEO

Acerca del programa Pro Empleo, el Consejo Regional aprobó casi 10 mil millones de pesos ($9.896.121.000) para dar continuidad a los programas de inversión en la comunidad (PIC 2 y PIC 4), monto que servirá para los meses de abril a diciembre.

Así, también se les asegura el salario a miles de trabajadoras de la región de Valparaíso, para las cuales representa –en muchos casos– su único ingreso familiar.

El presidente de la Comisión de Inversiones del Core de Valparaíso, Percy Marín, indicó que "quiero relevar el importante acuerdo alcanzado, dejando atrás todas las diferencias y teniendo como único objetivo el bien de la región. Estamos entregando recursos a instituciones que fueron fuertemente impactadas a propósito de los incendios, como Bomberos, Conaf, los municipios y el SSVQ".

Sobre el programa de empleo para jefas de hogar, dijo que "ellas ya no tendrán que esperar cada tres meses a que se les renueve su contrato por este año. La respuesta que no tuvieron desde el Gobierno hoy la tienen a través del Gobierno Regional, porque dijimos que no las íbamos a dejar solas y lo estamos cumpliendo".

En tanto, el gobernador Rodrigo Mundaca sostuvo que "a propósito de los incendios del 3 y 4 de febrero, tenemos un compromiso con el equipamiento de emergencia, que va precisamente destinado a Bomberos, a Conaf y al SSVQ. Es importante destacar la unanimidad del acuerdo y los recursos para darles continuidad a los programas de pro empleo, donde tenemos más de 2.145 mujeres que participan de estos planes, y que muchas de ellas lo perdieron todo (en el megaincendio)".

