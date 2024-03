Seguimiento a los proyectos aprobados por el Core de Valparaíso pone en tela de juicio el sistema de fiscalización del Gobierno Regional

La no adquisición de material que pudo ser clave para combatir a tiempo el origen del megaincendio que arrasó con vastos sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, no sólo ha puesto en el ojo del huracán a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), organismo que contaba con estos recursos desde el 2022; sino que también tiene bajo la lupa el trabajo de seguimiento que hace el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso a los proyectos o iniciativas que aprueba el Consejo Regional (Core).

Cabe recordar que fue a fines de octubre del año 2022, a través de la Circular 33, cuando el Core de Valparaíso aprobó un monto de $324 millones para que la Conaf de Valparaíso adquiriera un carro inicial de ataque de incendios forestales para la Reserva Nacional Lago Peñuelas, elemento que a la luz de las consecuencias pudo haber sido vital para combatir a tiempo el origen del fuego, justamente iniciado en ese sector emplazado en la parte alta de la comuna porteña.

Pero a pesar de que el proyecto fue licitado por parte de la institución recién en agosto de 2023 a través de Mercado Público, este proceso debió ser cerrado un mes después, el 7 de septiembre, declarándose desierto por falta de oferentes. Así se enfrentó la temporada alta de ocurrencia de emergencias forestales en la Quinta Región.

FISCALIZACIÓN AL DEBE

Más allá de eso, el foco también se ha centrado en el trabajo de seguimiento que se hace a los proyectos o iniciativas que financia el Consejo Regional, para conocer en definitiva cuántos son los que finalmente se ejecutan y cuántos quedan a medio camino. Ahí es donde todas las miradas apuntan a los departamentos técnicos del Gobierno Regional de Valparaíso encargados de hacer fiscalización de estas iniciativas.

"En el caso de Conaf y el retraso de la compra de los equipos, revela una debilidad fiscalizadora del Gore y de quienes deben hacer el seguimiento de estas inversiones y procedimientos, por cuanto no es el primer caso que sucede donde no se licitan obras en tiempos acordados y planificados, no generandose alertas tempranas, pese a que el proyecto es comunicado oportunamente cuando el Core vota apoyando una u otra inversión. Sin embargo, en algunos pasan meses y años, y ese Municipio u organismo estatal no licita las obras o compras", señaló a Puranoticia.cl el core Manuel Millones, de la bancada UDI, Republicanos e Independientes.

El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Core de Valparaíso precisó que "al margen de postergarse la ejecución de esa obra y más allá de los aspectos administrativos y financieros, quien se perjudica es la comunidad, que debe esperar más tiempo para acceder a una mejor calidad de vida con esa iniciativa y, finalmente, ese proyecto se encarece y debe ser reevaluado. Esto es lo más cuestionable, dado que la irresponsabilidad municipal o de las unidades técnicas, implica mayores costos para el Estado. El llamado es a fortalecer la división que tiene el rol de fiscalización y seguimiento, así como también sancionar esas malas prácticas".

Por su parte, el core Manuel Murillo (PPD) planteó que "hoy falta sincerar los proyectos que están aprobados y priorizados por el Consejo Regional y que, lamentablemente, instituciones públicas y algunas privadas no han tenido la capacidad de poder ejecutarlas. (...) Hay que sincerar o, al menos, poner un reglamento interno de no permitir el aprobar nuevos proyectos a instituciones o municipios que se encuentren con problemas de rendición de proyectos, que son un montón más; o que tengan fondos asignados sin ser licitados, al menos", como sucede con Conaf.

En tanto, la core Nataly Campusano (CS) expuso a este medio que "si existen este tipo de vacíos, hay que generar las mejoras necesarias. Yo creo que todo mecanismo o elemento que aborde una mayor fiscalización y seguimiento, para que las políticas públicas que se realizan a través del ejercicio presupuestario del Gobierno Regional tenga mejoras, bienvenido sea", agregando que "nosotros como consejeros regionales tenemos un rol fiscalizador en materia de presupuesto, pero no podemos meternos mucho más en el fondo del asunto. Acá hay departamentos especializados que tienen este objetivo dentro del Gobierno Regional de Valparaíso".

PLANTEAN SOLUCIONES

En base a este problema que se observa en el Gobierno Regional de Valparaíso, y que es un tema de arrastre que va más allá de la administración actual al mando del gobernador Rodrigo Mundaca –aunque fuentes de Puranoticia.cl reconocen que esto "se ha acentuado más durante el último tiempo"– han surgido alternativas de solución.

En concreto, se buscan hacer modificaciones a los convenios mandato. Para entenderlo, hay que tener en cuenta que el Gobierno Regional es la unidad que financia los proyectos de municipios o servicios públicos (como Conaf), para lo cual se firma un compromiso de entregar los recursos, mientras que la autoridad a cargo de la entidad beneficiada debe llevar a cabo la licitación y adjudicación de la iniciativa en cuestión. No obstante, el reglamento actual no permite despriorizar proyectos aprobados, y es justamente ahí donde el core Millones revela una alternativa a corto plazo.

"Con lo que exigimos, vamos a establecer que luego de que se firme el convenio mandato, una obra deberá licitarse en 60 o 90 días. Eso permitiría que al día 91, si no se licita, se desprioriza ese proyecto y se elimina. Por tanto, la que pierde es la comuna o el servicio público. (...) En esos convenios mandato no hay cláusula donde pueda ponerse término al proyecto y despriorizarlo, pero dada la mala experiencia que tenemos por años, donde las unidades técnicas se dan el tiempo que quieren y después llegan a pedirnos más plata porque los proyectos son más caros, hemos tomado este acuerdo para que en los próximos convenios mandato, los de este año, estén con esa cláusula", explicó a Puranoticia.cl el core Manuel Millones.

Acerca de esta mención al encarecimiento de proyectos, el core Murillo sostuvo que "la plata no se la hemos traspasado oficialmente a Conaf. Acá aparece un cheque con la plata, pero éste no lo han cobrado porque para hacerlo están obligados a hacer una licitación. Luego dicen que tienen el insumo y piden el dinero para pagarlo. Conaf no ha hecho eso y lamentablemente creo que no lo van a hacer, porque los valores que el 2022 asignamos a un presupuesto, en dos años éste ha cambiado. Entonces, lamentablemente, lo que sucede es que cuando se aprueba un proyecto el 2022 con X monto de plata, hoy el monto es mayor; entonces nos piden un porcentaje mayor de presupuesto porque el producto ya no vale lo que valía".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl también hizo el intento de obtener alguna versión desde la Gobernación Regional de Valparaíso y del propio gobernador Rodrigo Mundaca, sin embargo, hasta el cierre de esta nota, esto no fue posible.

PURANOTICIA