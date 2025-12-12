Contraloría advierte débil monitoreo del volcán Villarrica: 597 equipos sin uso y 15 mil edificaciones en zona de alto riesgo

Un informe de auditoría de la Contraloría Regional de La Araucanía evidenció una serie de deficiencias en el monitoreo volcánico y en la gestión de riesgos en la zona del volcán Villarrica, “lo que pone en riesgo a la población ante un eventual desastre natural”.

Según informó la Contraloría, el informe reveló que 597 equipos de monitoreo permanecen sin uso en la bodega del Ovdas en Temuco, incluyendo instrumentos clave para detectar deformaciones en la superficie del volcán.

Algunos de estos equipos fueron adquiridos hace más de 12 años para el monitoreo volcánico. “Esta situación implica una débil gestión en el uso de recursos públicos, además de un riesgo de pérdida patrimonial y de obsolescencia tecnológica, afectando la capacidad preventiva ante emergencias”, indican desde el organismo fiscalizador.

Asimismo, se advierte que el Plan Regional de Emergencia y el Plan Específico de Emergencia por Erupción del Volcán Villarrica no han sido actualizados, pese a que la normativa exige que se realicen revisiones cada dos años.

Junto con esto, se identificaron más de 15 mil edificaciones emplazadas en zonas de alto riesgo volcánico fuera de los instrumentos de planificación territorial (planes reguladores comunales e intercomunal), construcciones que se han desarrollado sin sujeción a normativa urbanística ni evaluación previa del riesgo geológico.

A su vez, se constató que 491 edificaciones del sector rural de Chaillupén (comuna de Villarrica) se encuentran en un área sin cobertura de antenas para la transmisión de alertas del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). De ellas, 130 están emplazadas en zonas clasificadas como de alto peligro volcánico, lo que impediría que una parte de la población expuesta pueda recibir oportunamente los mensajes de alerta ante una eventual erupción del volcán Villarrica.

En materia de evacuación hacia Puntos de Encuentro Transitorios (PET), la Contraloría detectó irregularidades en el aludido Plan Específico de Emergencia Villarrica: se identificó un PET ubicado en zona de alto riesgo de lavas y lahares.

También, se constató falta de señalización adecuada en cinco sitios inspeccionados y la existencia de restricciones físicas (cercos y portones) en otros cinco, debilitando la eficacia de los planes de emergencia.

Adicionalmente, se constataron irregularidades en el “Servicio de Monitoreo Permanente del Centro de Alerta Temprana Volcánica del OVDAS”, relacionadas con la falta de control de turnos y ausencia de validación de remuneraciones de los profesionales técnicos, lo que genera pérdida de trazabilidad y posibles responsabilidades administrativas.

Y se estableció que el nuevo modelo operativo basado en turnos 7x24 y en el uso de herramientas de automatización supervisada -previsto para implementarse en octubre de 2025 y diseñado para reemplazar el referido servicio contratado- no se ejecutó en el plazo comprometido; lo que obligó a efectuar contrataciones directas para mantener la continuidad del monitoreo, evidenciando deficiencias de planificación.

Debido a las irregularidades detectadas, la Contraloría iniciará un reparo respecto del contrato de monitoreo permanente revisado para el período 2021 a 2024, por un monto de 5,55 UF y $ 42.846.991, por el concepto de multas no cobradas y falta de cobro de garantías, respectivamente.

Adicionalmente, el Sernageomin deberá instruir un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas.

Finalmente, Contraloría instó a Senapred, municipios de Villarrica y Pucón, junto con los organismos competentes a actualizar los planes de emergencia, fiscalizar áreas rurales y coordinar acciones para garantizar la recepción de alertas y reducir la vulnerabilidad de la población.

PURANOTICIA