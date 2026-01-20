Contraloría acreditó que la Corporación Municipal de Puerto Natales contrató a persona cuyo título sería falso

En 2019, la Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales contrató a un supuesto ingeniero comercial que presentaba un título de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, el cual había sido otorgado en agosto de 2011.

No obstante, tras una denuncia que ingresó a la Contraloría Regional de Magallanes, dicha persona habría presentado un título profesional falso.

Así se señala tras una revisión de la entidad, que reveló que dicho funcionario presentó una copia que figuraba como validada ante Notario Público dando fe “que la presente fotocopia es fiel al documento tenido a la vista, expedido en Punta Arenas, el 1 de diciembre de 2014”.

No obstante, según la fiscalización, el funcionario denunciado no figuraría como titulado en dicha Casa de Estudios Superiores y, además, el título presentado correspondería a otra persona.

También se constató que, al momento de la denuncia que derivó en la fiscalización de la CGR, se encontraba contratado en la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de la comuna de Puerto Natales.

Por estas razones, la Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público, para los fines que estime conveniente, atendiendo que dicha situación podría revestir carácter de delito.

Igualmente, se instruyó a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales; a la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales y a la alcaldesa, en su calidad de presidenta del Directorio de ambas corporaciones, a que informen respecto de si tomaron conocimiento de la eventual falsedad del título profesional de ingeniero comercial presentado por el denunciado, la data de aquello y las medidas adoptadas al respecto.

Además, deberán informar particularmente si dicha situación fue denunciada al Ministerio Público y si se encuentran realizando algún proceso interno para efectos de indagar la eventual falta a la verdad que habría incurrido dicho trabajador.

