Conscripto muere tras disparo accidental en regimiento de Talca: PDI investiga el hecho

Un conscripto del Regimiento N.º 16 de Talca murió este sábado tras recibir un disparo accidental efectuado por otro uniformado, en un hecho que actualmente es objeto de investigación por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con la información entregada por la unidad castrense, el incidente ocurrió mientras uno de los soldados realizaba maniobras con su armamento de cargo, momento en que se produjo el disparo que impactó a su compañero.

“En circunstancias que aún deben ser establecidas, un conscripto habría manipulado su arma de servicio, ocasionando un impacto que terminó con la vida de otro soldado”, indicó el regimiento a través de un comunicado oficial.

Tras el hecho, se dio aviso inmediato a la Fiscalía Militar de Talca, la cual instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar las primeras diligencias, levantar evidencia y determinar si hubo negligencia o incumplimiento de protocolos.

Paralelamente, la institución inició una investigación sumaria administrativa para definir eventuales responsabilidades internas y revisar los procedimientos asociados al manejo del armamento.

En su declaración, el regimiento expresó su “profundo pesar” por la muerte del joven, subrayando que la tragedia “enluta a la Institución” y que se encuentra brindando apoyo directo a la familia del conscripto fallecido mientras avanzan las indagatorias.

PURANOTICIA