Conscripto muere mientras cumplía servicio de guardia en Pozo Almonte: se inició una investigación sumaria administrativa

Un soldado conscripto de 20 años murió mientras realizaba guardia al interior de la segunda Brigada Acorazada "Cazadores" del Ejército, ubicada en la comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá.

A través de un comunicado, la institución señaló que, una vez conocidos los hechos, "se activaron de inmediato los protocolos pertinentes, informando lo sucedido a sus padres entregando los antecedentes a las autoridades correspondientes, como la Fiscalía y la Policía de Investigaciones".

En paralelo, se inició una investigación sumaria administrativa con el objetivo de contribuir a esclarecimiento de las circunstancias que rodean el deceso que se produjo la noche del domingo.

"La 2° Brigada Acorazada 'Cazadores', junto con reiterar su pesar por el lamentable fallecimiento de uno de sus camaradas, se encuentra en contacto permanente con la familia del soldado, brindado el apoyo y acompañamiento pertinente, así como a sus camaradas, para una contención integral en este difícil momento", indicó la unidad.

