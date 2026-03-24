Congreso aprueba primera prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur bajo el Gobierno de Kast

El Senado aprobó la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío, la primera bajo el Gobierno de José Antonio Kast.

La medida fue aprobada por 40 votos a favor, uno en contra de la senadora Fabiola Campillay (IND) y dos abstenciones de las senadoras Beatriz Sánchez (FA) y Daniella Cicardini (PS).

La prórroga había sido respaldada horas antes en la Cámara de Diputados por 122 votos a favor, 19 en contra y 9 abstenciones.

Durante esa instancia, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, enfatizó que "hemos recurrido a nuestras Fuerzas Armadas porque ha sido evidente para cualquiera que se detenga a evaluar los hechos que lo que sucede en esta zona supera al ámbito puramente policial”.

Agregó que “el Gobierno anterior así lo entendió y, consciente de la gravedad de esta situación, consideró conveniente renovar esta medida en 66 oportunidades".

La autoridad destacó que "los efectos de estas medidas están a la vista. En esto los datos no mienten. Según reporta Carabineros, se ha generado una disminución cercana al 80% en los eventos violentos de la Macrozona sur durante los últimos 5 años".

"Esto se traduce en un menor número de ataques incendiarios, menor número de amenazas, daños y usurpaciones, entre otros delitos. Ha habido resultados positivos, sin duda. Pero la verdad es que la situación que viven los chilenos en el sur del país está lejos de haberse normalizado", finalizó.

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