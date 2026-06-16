Congreso aprueba la extensión por 30 días del Estado de Excepción en la Macrozona Sur

Con 39 votos a favor y 2 en contra la Sala del Senado respaldó la solicitud del Ejecutivo de prorrogar por un mes más la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío en la región del Biobío.

Previo a la votación, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, dio a conocer antecedentes sobre los efectos que ha tenido la medida desde su aplicación, señalando que desde el 2021 a la fecha se ha registrado una disminución del 79% de los hechos de violencia rural.

Agregó que los atentados en contra de transportistas se redujeron en un 89%, pero que aún hay desafíos pendientes en materia de control de armas, pues se ha detectado un aumento del 37%, por lo que se están promoviendo iniciativas que permitan mayor control en la zona de pasos fronterizos.

Del mismo modo, dijo que se están cerrando convenios entre el MOP y la fuerza militar del trabajo para hacer la mantención de los caminos en la zona, entre otras medidas.

Los parlamentarios señalaron que, pese a que se ha registrado una disminución de hechos de violencia rural, el mes de mayo fue el más violento de este año, lo que demuestra que en la Macrozona Sur continúan existiendo y actuando células terroristas, lo que se debe tener en consideración antes de pensar en un eventual "desescalamiento".

Asimismo, se relevó el trabajo que están realizando en conjunto las policías, las fuerzas armadas, el Ministerio Público y otras entidades, a efecto de lograr detectar eventuales focos de violencia. En tal sentido, se destacó la integración interagencial, lo que da tranquilidad y certezas a los habitantes de la zona.

No obstante, los avances, las y los senadores señalaron que el problema no ha desaparecido pues persisten manifestaciones graves de criminalidad organizada y violencia armada. Asimismo, señalaron que es necesario ver de qué manera se desarrollan políticas públicas que permitan mejorar la conectividad y las condiciones necesarias para los habitantes de la zona.

Finalmente, manifestaron que es necesario analizar de qué manera se prosigue pues el estado de excepción constitucional de emergencia es "excepcional" y su extensión en el tiempo, está derivando en que sea permanente, lo que dificulta dar un paso siguiente. De ahí que se planteó la necesidad de establecer una estrategia que identifique brechas.

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