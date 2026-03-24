Confiscan en Arica 68.7 kilos de cocaína y ketamina que tenían como destino final puertos de Alemania, Italia y México

La Fiscalía Regional de Arica, Aduanas, Carabineros y la Policía Marítima de la Armada decomisaron un total de 68,7 toneladas de drogas que tenían como destino final puertos de Alemania, Italia y México.

Se trata de tres cargas provenientes de Bolivia que, además de madera y productos de caucho, ocultaban drogas, específicamente clorhidrato de cocaína y ketamina.

Dos de las incautaciones se concretaron gracias a labores de inteligencia, análisis criminal y control portuario desarrolladas por la Policía Marítima en coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas, lo que permitió identificar patrones de riesgo, inconsistencias documentales y perfiles logísticos asociados a estas operaciones ilícitas.

Un tercer procedimiento se originó tras la fiscalización de un camión en una ruta regional por parte de personal especializado del OS-7 de Carabineros, instancia en la que se generó una alerta ante la posible presencia de sustancias ilícitas.

La carga fue trasladada al puerto de Arica para su revisión exhaustiva, diligencia que confirmó la existencia de ketamina.

Los resultados establecieron que 24,5 toneladas correspondían a productos contaminados con cocaína y ketamina, mientras que 44,2 toneladas contenían exclusivamente ketamina.

Estas sustancias estaban ocultas en madera de Tajibo destinada a Hamburgo, Alemania; baldosas de caucho con destino a Manzanillo, México; y madera aserrada que sería enviada a Venecia, Italia.

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