Confirman un nuevo fallecido en incendios forestales que afectan al sur del país: Víctimas ascienden a 21

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que las víctimas fatales por los incendios forestales en el sur del país aumentaron a 21, luego de que se informara una nueva persona fallecida en la región del Biobío.

"Tenemos que comenzar comentando una noticia triste, dolorosa. Se ha confirmado la muerte de una persona más en la región de Biobío", dijo la autoridad tras participar en un nuevo Cogrid Nacional.

El secretario de Estado indicó que de las 21 personas fallecidas, 20 pertenecen a la región de Biobío y una a la región de Ñuble.

"El Servicio Médico Legal (SML) nos ha informado que, de las personas fallecidas, 11 ya se encuentran identificadas, y se han hecho a través de muestras de ADN y huella dactilar", agregó.

Además, el ministro reconoció el trabajo realizado por el Ministerio Público, la PDI, Carabineros y el SML. "Han estado recorriendo la zona en el marco de la búsqueda, sobre la base de las denuncias por presunta desgracia que se han realizado durante todos estos días", sostuvo.

Elizalde continuó su balance informando que, de momento, van 544 personas albergadas y que se han contabilizado 14 albergues operativos.

Por otro lado, dio a conocer que hay 20.270 personas damnificadas, 817 viviendas destruidas y que más de 44 mil hectáreas han sido arrasadas .

