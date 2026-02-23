Confirman sentencia de 184 años contra banda liderada por "Zeus" en Antofagasta

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia dictada en diciembre de 2025, en contra de una organización criminal colombiana liderada por un sujeto conocido como "Satanás" o "Zeus", quien se había asentado al interior del campamento Génesis II de la ciudad.

Tras examinar los recursos de las defensas, el tribunal de alzada confirmó la sentencia que estableció penas totales de 184 años para los diez integrantes de dicha estructura.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, señaló que el fallo de la Corte de Apelaciones reconoce la solidez del trabajo investigativo realizado por la Fiscalía, y que permitió, en un fallo histórico, condenar a "Zeus" a 77 años de cárcel, y el resto de la organización a penas individuales que oscilan entre 10 y 18 años, por delitos como asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios, lesiones, amenazas e infracciones a la ley de control de armas.

“El rechazo de los recursos presentados es un espaldarazo a la labor de la Fiscalía y las policías en el combate del crimen organizado en nuestra región. Estas condenas marcan el camino que estamos siguiendo y que no es otro que combatir, con todos los medios disponibles, a las organizaciones criminales violentas que se han asentado en los campamentos”, manifestó.

El persecutor destacó que la Corte haya confirmado la condena por la figura de la asociación criminal. “El tribunal de alzada enfatizó que la prueba rendida permitió establecer un proyecto delictivo común, sostenido en el tiempo, con liderazgo definido y subordinación funcional de sus integrantes, lo que satisface plenamente los elementos del tipo penal de asociación criminal, que es lo que sostuvo siempre el Ministerio Público en este caso, atendidas las características de la organización”, indicó.

Investigación

Según los antecedentes de Fiscalía, la investigación permitió desarticular una organización criminal jerarquizada, con presencia territorial en distintos campamentos de Antofagasta, que operaba de manera permanente y estructurada.

La organización estaba dedicada principalmente al tráfico ilícito de drogas, manteniendo puntos de venta estables y una estructura con funciones claramente distribuidas entre sus integrantes, quienes cumplían labores de abastecimiento, dosificación, comercialización, custodia armada y recaudación de dinero.

El grupo ejercía un control territorial violento al interior del campamento Génesis II, utilizando armas de fuego, amenazas y hechos de extrema violencia para intimidar a vecinos, desplazar a personas de sus viviendas y asegurar el dominio de los puntos de venta.

En la cúspide del grupo estaba, Javier Valencia González, de 40 años, alias Zeus o Satanás, un delincuente de origen colombiano que llegó a Chile huyendo de la justicia de su país, donde enfrenta una condena de 33 años de cárcel que hoy lo mantiene con un pedido de extradición activo.

Zeus o Satanás fue detenido por Carabineros en mayo de 2024 y pocas semanas más tarde el resto de la banda fue capturada durante una masiva operación de la PDI al interior del campamento Génesis II.

PURANOTICIA