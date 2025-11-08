Confirman que restos hallados en San Vicente son de joven desaparecida en septiembre

La confirmación llegó tras días de incertidumbre y un intenso operativo policial en San Vicente de Tagua Tagua. La mañana de este sábado, la Fiscalía Regional de O’Higgins informó que los restos calcinados hallados en la comuna corresponden a Catalina González Rojas, joven madre de 25 años que había sido reportada como desaparecida en septiembre.

El cuerpo fue encontrado en el sector de Pueblo de Indios, una zona de cerros y vegetación densa, mientras equipos policiales realizaban registros en más de diez domicilios. Las diligencias, encabezadas por el fiscal regional Aquiles Cubillos, contaron con la participación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), la Fiscalía de Análisis Criminal y el OS9 de Carabineros.

“En el contexto de esta diligencia hemos encontrado un cuerpo aparentemente de un sujeto, el que se encontraría calcinado y maniatado”, indicó el fiscal Cubillos.

Durante los allanamientos, desarrollados en paralelo a una investigación por tráfico de drogas, fueron hallados además al menos dos cuerpos al interior de una fosa séptica. “Uno correspondería a una persona de sexo femenino y el otro presuntivamente es un cuerpo que se encuentra en partes, respecto del cual no tenemos todavía su identidad, ni el género”, señaló el persecutor, quien más tarde confirmó que uno de ellos pertenecía a Catalina González.

La joven había sido denunciada por presunta desgracia por un amigo en septiembre, tras perder contacto con ella. Según relataron familiares fuera de cámara, alcanzó a comunicarse para decir que estaba secuestrada y que “le habían cortado el pelo”, sin dar más detalles sobre su paradero.

Los peritajes determinaron que la data de muerte de Catalina sería de aproximadamente un mes, mientras que la otra víctima encontrada en el lugar habría fallecido hace al menos seis meses.

Las labores de búsqueda continuaron este viernes, cuando se encontraron nuevas osamentas en el mismo sector. “Tenemos unas osamentas que fueron encontradas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontrado en el día de ayer descuartizado o a un tercer cuerpo; eso será materia de los peritajes”, explicó el fiscal Cubillos.

Por su parte, el jefe de Labocar, coronel Cristián Candia, indicó que “al tener denuncias de presuntas desgracias, hay características particulares, como partes óseas, dentadura, vestimenta o tatuajes, que debemos cotejar en tiempo real para avanzar en las identificaciones”.

El Ministerio Público confirmó que las diligencias seguirán durante el fin de semana y que el próximo martes serán formalizados cuatro detenidos vinculados al caso, uno de ellos con orden vigente por homicidio.

