Confirman prisión preventiva para adulto mayor que asfixió y descuartizó a su hermano en Coquimbo

La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa y confirmó la prisión preventiva de H.R.P.V., de 82 años, como autor del delito consumado de homicidio simple en contexto de violencia intrafamiliar de su hermano de 75.

Este ilícito fue perpetrado a fines de octubre, en la comuna de Coquimbo.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Felipe Pulgar Bravo, Carlos Jorquera Peñaloza y el abogado (i) Jaime Camus del Valle – confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, al compartir que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

“Que, atendido el mérito de autos y lo expuesto por los intervinientes en audiencia, estimando estos juzgadores que los elementos investigativos reunidos por el persecutor permiten tener por suficientemente justificado, en este estadio procesal, la concurrencia de los presupuestos materiales previstos en el artículo 140 del Código Procesal Penal, compartiendo los fundamentos de la resolución en alzada y no vislumbrándose medidas cautelares de menor intensidad que permitan asegurar los fines del procedimiento”, consigna el fallo.

Según el ente persecutor, entre el 30 y 31 de octubre de 2025, al interior de un domicilio ubicado en la villa Dominante, comuna de Coquimbo, el imputado debido a desavenencias previas, atacó con propósito homicida a la víctima, un hermano menor, con elementos contundentes y cortantes y luego la asfixió hasta provocarle la muerte.

Una vez que la víctima falleció, H.R.P.V. comenzó con sierras y cuchillos a desmembrar el cuerpo con el fin de ocultar el crimen, proceso en el cual fue sorprendido por los hijos de la víctima el sábado 1 de noviembre.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA