Confirman primer caso de influenza aviar H5N1 en plantel comercial de La Araucanía

En Cunco, región de La Araucanía, se detectó el primer contagio de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5N1 dentro de un plantel comercial de aves de postura, según lo dio a conocer el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Tras el hallazgo, el organismo estatal puso en marcha las normativas sanitarias dictadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que exigen la erradicación del foco infeccioso, además de la higienización y desinfección total del recinto, buscando frenar el avance de la patología y proteger el estatus zoosanitario del país.

Frente a esta contingencia, la entidad llamó a los criadores avícolas a que refuercen al máximo sus barreras de bioseguridad, solicitándoles mantener a los ejemplares domésticos confinados en gallineros techados y seguros, impidiendo de esta forma la interacción con especies silvestres portadoras de la IAAP. Asimismo, se exigió el correcto resguardo de los suministros de agua y comida. Dichas precauciones resultan vitales para salvaguardar la industria avícola chilena y prevenir la transmisión de esta afección que carece de tratamiento.

Cabe destacar que este virus se caracteriza por ser altamente transmisible, incurable y por generar una elevada tasa de mortalidad, impactando de manera predominante tanto a poblaciones de aves silvestres como domésticas. Por este motivo, la rapidez en el actuar y el aviso temprano a las autoridades son factores determinantes para lograr la contención del brote.

En caso de identificar síntomas inusuales en los animales —tales como plumaje erizado, falta de coordinación, decaimiento, depresión, cuadros de diarrea, decesos repentinos o un tono azulado en patas, barbillas y crestas—, la instrucción es evitar cualquier tipo de manipulación directa de los ejemplares y proceder a ingresar la denuncia respectiva ante el SAG a la brevedad.

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