Confirman presidio perpetuo calificado para sujeto que mató a su madre a golpes en Collipulli

La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia de presidio perpetuo calificado para Fernando Henríquez por su autoría en el delito de parricidio, hecho ocurrido en marzo de 2024 en la comuna de Collipulli, región de la Araucanía.

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia que fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol.

La resolución dio por acreditado que en horas de la noche del 17 de marzo de 2024, “(…) el acusado Fernando Henríquez Iturrieta se encontraba al interior del domicilio ubicado en calle Gabriela Mistral N°525, Collipulli, lugar en el cual, también, se encontraba su madre, la víctima Elena Iturrieta Aguilera".

En ese contexto, a raíz de una discusión entre ambos, el imputado "comenzó a insultar a su madre en el baño de dicho domicilio, lugar en el cual mantuvo a la víctima, su madre, por un lapso de tiempo, para luego comenzar a agredirla con golpes en reiteradas ocasiones en su rostro y cabeza hasta causarle la muerte".

A consecuencia de ello, "la víctima resultó con lesiones contusas en cráneo rostro y además fractura de muñeca izquierda, lesiones todas que finalmente le causaron la muerte".

(Imagen referencial)

PURANOTICIA