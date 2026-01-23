Confirman hallazgo de trabajador desaparecido tras accidente en estanque de Tomé

Durante esta madrugada, Essbio emitió un comunicado informando el hallazgo del trabajador que permanecía desaparecido tras sufrir un accidente mientras realizaba labores de mantención en la comuna de Tomé.

Según informó la compañía, el técnico especializado en trabajos sumergidos, perteneciente a la empresa contratista Ápala Marine, habría sido succionado por los ductos de un estanque, ubicado en el sector Cerro Estanque, mientras realizaba tareas de mantenimiento cuando ocurrió el accidente, lo que obligó a vaciar el tanque y suspender el suministro por fuerza mayor.

“Desde el primer momento, la empresa activó sus protocolos de emergencia, informó a las autoridades competentes, y coordinó un corte de agua potable de emergencia para facilitar las labores de los equipos especializados que participaron en el operativo”, añadió el comunicado.

Finalmente, la sanitaria expresó “sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo del técnico fallecido, y reafirma su total disposición a colaborar con todas las diligencias e investigaciones que lleven adelante las autoridades correspondientes, con el objetivo de establecer las circunstancias del accidente”.

