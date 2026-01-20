Confirman destrucción de casi 600 casas por incendios forestales en Ñuble y Biobío: más de 30 siniestros siguen en pleno combate

Mientras continúa la lucha contra los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, autoridades de Gobierno entregaron un nuevo balance respecto a lo que ha significado la tragedia iniciada la madrugada de este domingo 18 de enero en el sur.

En dependencias de Senapred, y tras una nueva reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastre (Cogrid), carteras ministeriales y organismos técnicos dieron cuenta de los distintos cursos de acción dirigidos a superar la grave emergencia.

Así es como se informó que, hasta el cierre de esta nota, se registraban 20 personas fallecidas, 562 personas albergadas, 18 albergues operativos, 7.237 personas damnificadas y 590 viviendas destruidas, cifra que aumentó drásticamente.

El incremento en el número de viviendas afectadas por el fuego se explica porque "en la medida que no existe peligro para que los funcionarios que deben realizar ese registro puedan ingresar a las zonas que han sido afectadas por los incendios, se irá levantando la información correspondiente", indicó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

De igual forma, se informó la destrucción de siete establecimientos educacionales: cuatro jardines infantiles y tres establecimientos de enseñanza básica y media. También, hay cuatro recintos de salud que han sido afectados en la catástrofe.

Ante el escenario actual de los incendios, el ministro Elizalde manifestó que “hemos tenido jornadas de trabajo intensas, dado el cuadro que afecta a varias regiones del país con incendios forestales de magnitud y que han significado un enorme daño y también la pérdida de vidas, algo que lamentamos y que nos llena de dolor”.

Finalmente, reiteró el llamado a la comunidad, invitando al autocuidado y llevar a cabo acciones responsables, diciendo que "todavía tenemos muchos incendios en combate y queremos insistir en la importancia de actuar con responsabilidad en todas las regiones del país, porque como lo hemos dicho una y mil veces –y no nos vamos a cansar de decirlo– la acción humana es la que generan los incendios forestales".

Bajo este contexto, desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se dio a conocer que, hasta el cierre de esta nota, 32 incendios forestales permanecían en combate y que entre Ñuble, Biobío y La Araucanía se reportan más de 40 mil hectáreas consumidas. De hecho, las tres regiones mencionadas se encuentran en Alerta Roja.

Además, se conocieron ayudas desde el extranjero, como es el caso de Argentina que, a través de su Cancillería, Argentina expresó su solidaridad con Chile e hizo llegar sus condolencias a las familias de las víctimas. De igual forma, "en reciprocidad por la valiosa asistencia brindada recientemente por Chile mediante el envío de recursos para apoyar el combate de los incendios forestales en la Patagonia, la Argentina ha ofrecido su apoyo y colaboración a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), para contribuir con las tareas de respuesta y mitigación frente a esta situación".

Finalmente, en cuanto a los toques de queda, se informó que en el sector Punta de Parra, en Tomé, se realizará desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente; mismo horario que en Nacimiento, Laja y Penco; sumando a Mulchén. La localidad de Lirquén se mantiene con toque de queda continuo hasta nueva orden.

PURANOTICIA