Confesó el crimen en subcomisaría: Mató a su padre y se entregó

Un hombre de 54 años quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de parricidio, luego de confesar la muerte de su padre en la comuna de San José de la Mariquina, en la Región de Los Ríos.

El hecho ocurrió durante la noche del martes al interior de una vivienda ubicada en la intersección de calle Clodomiro Cornuy con Los Flamencos. De acuerdo con los antecedentes conocidos, el imputado se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con su padre, un adulto mayor de 76 años, cuando lo habría atacado con un arma blanca.

La situación quedó al descubierto durante la mañana del miércoles, cuando el propio sujeto llegó hasta la subcomisaría de San José de la Mariquina para reconocer el crimen ante Carabineros.

Tras la confesión, personal policial concurrió hasta el domicilio señalado, donde encontró el cuerpo de la víctima con evidentes lesiones atribuibles a un ataque con arma blanca.

Posteriormente se desarrolló la audiencia de formalización, instancia en la que el hombre fue imputado por el delito de parricidio, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

Desde la Fiscalía indicaron que el tribunal estimó que la libertad del acusado constituye “un peligro para la seguridad de la sociedad”. Además, se informó que los familiares de la víctima recibirán apoyo mediante la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público.

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