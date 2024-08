Conductores llegan a acuerdo con el Gobierno y levantan paro de micros en Viña del Mar: habrá más resguardo policial en Reñaca Alto

Fue hace casi dos semanas cuando comenzaron a registrarse una serie de apedreos a buses de la empresa Viña Bus en el sector de Reñaca Alto, en la comuna de Viña del Mar, situación que levantó las alarmas de los conductores, quienes comunicaron este fin de semana que este lunes 19 de agosto dejarían de trabajar a las 18:00 horas, con el objetivo de proteger su integridad física y también la de los pasajeros.

Los primeros incidentes se registraron en las cercanías del centro de entrenamiento de Everton, los cuales se fueron repitiendo paulatinamente. Pero este viernes 16 de agosto el ataque fue mucho más grande; esto, debido a que desconocidos arrojaron piedras de mayor volumen, las cuales rompieron los vidrios y llegaron incluso a pasajeros, algunos de los cuales resultaron con lesiones de diversa consideración. En total, han sido 19 las máquinas dañadas a raíz de estos apedreos.

Producto de esto, las denuncias escalaron hasta la Confederación Nacional de Conductores del Transporte Público de Valparaíso, que confirmó que los trabajadores de la empresa Viña Bus dejarían de trabajar desde las 18:00 horas, como medida de protección ante la inseguridad que viven. Esto se traducía en que cerca de 200 microbuses dejarían de operar en la parte alta de Viña del Mar.

A partir de este problema, los conductores (representados por la Confederación) se reunieron a primera hora de este lunes con la Seremi de Transportes, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y Carabineros de Viña del Mar, con el objetivo de buscar alguna solución en conjunto que evite la paralización de funciones. Y así fue, pues a las pocas horas se confirmó un acuerdo para que el servicio se mantenga.

"En la reunión se ha acordado que no habrá ninguna paralización de ningún servicio de buses de la locomoción pública en Viña del Mar. De esta manera, las partes han mostrado su mejor disposición para acercar posiciones a través del compromiso que ha asumido Carabineros para mejorar la vigilancia en los sectores donde se han producido agresiones a los conductores y a los buses, poniendo en riesgo la seguridad de los mismos, además de los pasajeros y pasajeras", señaló el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Edgardo Piqué.

Por su parte, Óscar Cantero, presidente de la Confederación Nacional de Conductores del Transporte Público de Valparaíso, explicó en conversación con Puranoticia.cl que "habrán estrategias policiales que por motivos obvios no las puedo dar a conocer, porque son temas policiales que no vamos a divulgar para que funcionen. Pero sí van a reforzar y van a buscar otras estrategias para solucionar el problema de fondo y que no sigan ocurriendo estos hechos en este sector".

En específico, se acordó tomar tres líneas de acción: la primera, un compromiso de la Delegación Presidencial y de Carabineros, de reforzar la presencia policial en el sector de Reñaca Alto; segundo, la presentación de una querella criminal en contra de todos los que resulten responsables de los apedreos; y tercero, le solicitaron a la Delegación que gestione una reunión con la fiscal regional para que se nombre un fiscal exclusivo que investigue todo lo que ocurre con el transporte público en Viña del Mar.

"Ante ello, se levantó la medida que se iba a hacer y el transporte público va a funcionar en ese sector de manera normal y Carabineros va a hacer la pega que quedó comprometida. Nosotros vamos a evaluar de aquí a un par de semanas y si da buenos resultados, bienvenido sea", agregó el dirigente de los microbuseros.

También se hizo un llamado a la Municipalidad de Viña del Mar para que efectúe rondas con camionetas de Seguridad Ciudadana entre las 19:00 y las 21:00 en Reñaca Alto.

Finalmente, el seremi Piqué concluyó diciendo que "agradezco la disposición de los intervinientes para llegar a un acuerdo que acerca las posiciones y que garantiza la movilidad de los vecinos de los sectores altos de Viña del Mar. Del mismo modo, he puesto en conocimiento de esta noticia a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien ha manifestado su preocupación por las condiciones de seguridad, así como también de movilidad de los habitantes de Viña y Reñaca Alto en particular".

(Imagen: @micros_jr)

PURANOTICIA