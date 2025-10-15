Condenan por homicidio calificado a sujeto que mató a mujer de 89 años en Copiapó en julio de 2024

La Fiscalía Local de Copiapó acreditó en audiencia de juicio oral el delito de homicidio calificado en contra de un imputado que fue indagado por su participación en el crimen de una mujer de 89 años, luego que la atacara en su domicilio durante julio del año pasado.

La investigación de este caso estuvo a cargo del fiscal jefe de esta comuna, Christian González Carriel, quien trabajó junto a la Brigada de Homicidios luego que el día en que ocurrieron los hechos se pudo establecer que la víctima fue atacada por el imputado utilizando un arma blanca con la que ocasionó heridas de tal gravedad que ocasionaron el deceso de la mujer en el mismo lugar.

“El trabajo de persecución penal de la Fiscalía junto a la parte querellante y la función de la Brigada de Homicidios de la PDI permitió obtener un veredicto condenatorio por el delito de homicidio calificado con alevosía y ensañamiento, además de la agravante de la edad de la víctima al momento de ser asesinada. En la audiencia de Juicio Oral la Fiscalía pudo acreditar a partir de los medios de prueba que el condenado ingresó hasta la habitación de la mujer apuñalándola y agrediéndola en reiteradas oportunidades ocasionándole la muerte”, dijo el persecutor.

En ese sentido, indicó que la Fiscalía y la parte querellante de este caso están solicitando al Tribunal se imponga al condenado, Juan Miranda Manzano, la pena de presidio perpetuo dada la gravedad del delito y las circunstancias en que fue cometido.

Sobre la investigación de esta causa, el persecutor valoró la función institucional realizada por profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, quienes tuvieron una importante labor para facilitar, apoyar y acompañar a testigos y familiares de la víctima que presentaron su declaración ante los Jueces del Tribunal Oral de Copiapó.

Finalmente, González indicó que la audiencia de lectura de sentencia fue programada para el viernes 24 de octubre a las 13:00 horas.

PURANOTICIA