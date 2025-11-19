Condenan a sujetos que apuñalaron a niño de 13 años para robarle su celular en Iquique

A penas de 7 y 6 años de presidio, respectivamente, fueron condenados dos sujetos acusados por la Fiscalía de Iquique por su participación en un robo con violencia que afectó a un niño de 13 años en el sector sur de la ciudad, a quien intentaron sustraerle su teléfono celular, pero como se opuso, lo apuñalaron por la espalda.

En el juicio oral a cargo del fiscal Guillermo Arriaza, se acreditó que el 5 de octubre del año pasado, aproximadamente a las 13:15 horas, la víctima se desplazaba a pie junto a su mascota por la intersección de las calles Francisco Vergara y Playa El Águila, en la comuna de Iquique, cuando tomó su teléfono celular marca Xiaomi, con la intención de responder un mensaje.

En esas circunstancias, arribaron al lugar los acusados Freddy Añez Rojas (boliviano) y Alan Maldonado Maldonado (chileno), a bordo de un vehículo conducido por este último, quienes se dirigieron directamente hacia la víctima.

Añez Rojas descendió del vehículo y abordó al niño por la espalda, rodeándole el pecho con un brazo y exigiéndole en voz alta la entrega de su celular. La víctima opuso resistencia y forcejeó con el imputado, quien, con el propósito de apoderarse del teléfono, le propinó varias estocadas en la espalda utilizando un arma cortopunzante.

Ante la resistencia manifestada por la víctima y el tiempo transcurrido, Maldonado, desde el interior del vehículo, le indicó a Añez Rojas que se retiraran, volviendo al vehículo y huyendo ambos del lugar, sin lograr consumar la sustracción del teléfono.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones de carácter clínicamente leves, consistentes en una herida cortante superficial de aproximadamente dos centímetros en la región posterior del tórax, además de varias heridas penetrantes superficiales.

En el juicio, el fiscal presentó los testimonios de la víctima, de su padre que realizó posteriormente la denuncia y de un testigo que vio los hechos y auxilió al niño.

También declararon los funcionarios de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI) que realizaron las diligencias investigativas, en especial el análisis de cámaras de vigilancia, logrando identificar y detener a los imputados.

Terminado el juicio, el tribunal resolvió condenar a Freddy Añez Rojas -quien tiene condenas previas por otros delitos- a la pena de 7 años de presidio, y a Alán Maldonado Maldonado a 6 años de presidio, como autores del delito de robo con violencia. Ambos deberán cumplir las penas en forma efectiva, sin derecho a beneficio.

