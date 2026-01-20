Condenan a sobrino de Héctor Llaitul y otros seis imputados por delitos de incendios y amenazas

El Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a Bastián Llaitul Vergara, sobrino de Héctor Llaitul, y otros seis imputados por los delitos de incendios y amenazas.

Estos ilícitos fueron perpetrados en octubre de 2023, en camino a Antuco.

En fallo unánime, el tribunal condenó a los acusados Bastián Andrés Llaitul Vergara, Axel Cristóbal Campos Vivallos, Roberto Alejandro Garling Infanta y José Ignacio Lienqueo Márquez sendas penas únicas de 15 años y un día de reclusión, accesorias legales y multas de 11 UTM cada uno, en calidad de coautores de los delitos.

Además, Óscar Hernán Cañupán Calfín fue condenado la pena única de 17 años de presidio efectivo más el pago de multa de 11 UTM, en calidad de autor de los delitos consumados de incendio y amenazas.

En tanto, Rafael Genaro Pichún Collonao deberá cumplir 7 años de presidio, accesorias y pago de una multa de 4 UTM, como autor de un delito consumado de incendio.

Finalmente, el tribunal impuso a Tania Violeta Zagal Albornoz una pena de 818 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional por igual lapso, accesorias y multa de 6 UTM, como autora de un delito de incendio.

El tribunal dio por acreditado que, en septiembre de 2023, Zagal Albornoz informó a Pichún Collonao sobre labores forestales que se desarrollaban en el sector “Cabeza de Diuto”, camino a Antuco, en la comuna de Los Ángeles.

Al mes siguiente, Llaitul Vergara se reunió con Zagal Albornoz para fijar los lugares donde estaban las faenas y elaborar un croquis con la ubicación de maquinarias y lugares de interés, como retenes de Carabineros.

Posteriormente, el 9 de octubre, Pichún Collonao aprovechó que fue hasta el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles para tomar parte en una manifestación en contra de un juicio en desarrollo, para contactar a Garling Infanta con quien acordó reunir gente para el viernes 13 de octubre de 2023.

Ese día a eso de las 02:20 horas junto a Campos Vivallos, Lienqueo Márquez y Cañupán Calfin, llegaron al lugar de faenas forestales identificado previamente, donde procedieron a amenazar al conductor de Forestal Arauco O.R.R.H. con armas de fuego, lo golpearon y le exigieron que les dijera si había más camiones.

Al responder la víctima que se encontraba solo en el predio, la retuvieron y obligaron, bajo amenaza, a que condujera el camión hasta el kilómetro 23,6 de la Ruta Q45, conocida como camino a Antuco y, una vez allí, la obligaron a atravesar el camión en la vía. Luego, lo hicieron descender antes de prenderle fuego al vehículo de carga.

En tanto, un segundo conductor, de iniciales J.P.G.P., que transitaba por el sector, al ver las llamas se detuvo, pero fue obligado a descender por un sujeto alto, vestido con ropa oscura, chaleco antibala (tipo militar) pasamontaña y que portaba algo que le pareció un arma de fuego.

Al bajar del camión, el conductor vio que se le acercaban otros cuatro sujetos que lo obligaron a subirse nuevamente a la cabina y llevarlos en dirección a los Ángeles, hasta el cruce con la ruta Q35 e ingreso al sector Diuto. Lugar donde también lo obligan a atravesar el camión, al que prenden fuego.

Tras este hecho, los cinco agresores huyeron en un vehículo por el camino a Diuto. Sin embargo, fueron interceptado por efectivos de Carabineros quienes, tras maniobras evasivas, lograron darles alcance y detenerlos.

Al registro de los aprehendidos y del vehículo, el personal policial encontró ropas oscuras, guantes, teléfonos y un bidón plástico vacío, pero con olor a combustible.

