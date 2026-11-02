Condenan a presidio prepetuo a sujeto que mató a hermano, cuñada embarazada y su sobrina en Río Bueno

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a Francisco Javier Uribe Obando a la pena única de presidio perpetuo calificado (mínimo de 40 años de cárcel antes de cualquier beneficio penal) por matar a puñaladas a su hermano, a su cuñada embarazada y a la hija del matrimonio.

Los crímenes fueron cometidos en marzo de 2024 en una vivienda ubicada en el sector de Cayurruca, comuna de Río Bueno, región de Los Ríos, hasta donde llegó el condenado premunido de un cuchillo cocinero, con el que atacó a las víctimas.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que entre la tarde noche del 24 y la madrugada del 25 de marzo de 2024, Francisco Javier Uribe Obando se dirigió al domicilio de su hermano, Raúl Iván Uribe Ovando, que compartía con su esposa, Alejandra Tapia Alfaro (quien a la época de los hechos se encontraba embarazada) y su hija de 10 años.

Una vez en el lugar y sin previo aviso, el condenado procedió a atacar en forma reiterada con un cuchillo de cocina a las víctimas, provocándoles la muerte por diversas heridas penetrantes y cortantes, principalmente en la zona cervical.

La cuarta víctima, una prima que se encontraba de visita se ocultó en un dormitorio, desde donde contactó a Carabineros para denunciar los hechos. Uribe Obando se percató de su presencia y procedió a agredirla con golpes de puño en la zona costal y le dijo que no hiciera ruido ni hablara porque “ya sabía lo que le iba a pasar”.

Alertado por la cuarta víctima, personal de Carabineros llegó al lugar y logró la detención del ahora condenado.

(Imagen: PDI)

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