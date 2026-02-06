Condenan a presidio perpetuo simple a autor del femicidio de Camila Ugalde en San Vicente de Tagua Tagua

A más de tres años desde el crimen que conmocionó a la región de O’Higgins, la justicia dictó sentencia contra el responsable del femicidio de Camila Ugalde, joven de 19 años asesinada en diciembre de 2021 en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a Francisco Javier Ramírez Flores a la pena de presidio perpetuo simple como autor del delito consumado de femicidio.

El imputado, de 25 años, permaneció prófugo luego del hallazgo de las osamentas de la víctima en un predio de San Vicente, siendo finalmente detenido en septiembre de 2023 en la comuna de Monte Patria, región de Coquimbo. Desde entonces se mantuvo en prisión preventiva mientras avanzaba la investigación del caso.

Durante el juicio, el tribunal acogió la tesis presentada por el Ministerio Público, logrando establecer la responsabilidad penal de Ramírez tanto por el femicidio como por la inhumación ilegal del cuerpo. La fiscal jefe de San Vicente de Tagua Tagua, Lorena Morales, explicó que “lo relevante es que teníamos solamente prueba indiciaria y algunas otras pruebas que se pudieron obtener por parte del fiscal anterior, Claudio Riobó, y en ese sentido fue posible acreditar este hecho”.

La persecutora destacó además el trabajo investigativo desarrollado para sustentar la acusación, señalando que “estamos súper contentos porque fue un trabajo muy exhaustivo (...) Tenemos prueba pericial, un informe crimino dinámico, tenemos la prueba del Servicio Médico Legal de la Unidad de Derechos Humanos que realizaron estudios arqueológicos, médicos, antropológicos, odontológicos”.

Según lo acreditado en el proceso, por primera vez en la región se aplicó una circunstancia agravante vinculada al maltrato psicológico y físico reiterado en contexto de Violencia Intrafamiliar, modificación reciente incorporada al Código Penal. Morales indicó que la víctima convivía con el condenado desde hacía más de un año en el domicilio donde ocurrieron los hechos, lugar en el que él se desempeñaba como jinete y cuidador de caballos.

En la resolución, el tribunal detalló que “Francisco le dio malos tratos a (…) tanto de palabra como físicos en más de una ocasión, generándose un espiral de violencia y de maltrato habitual para luego en el mes de diciembre darle muerte a (…) en el domicilio ya señalado, y proceder a inhumarla cerca del lugar donde pernoctaban, amarrándola de pies y sepultarla bajo tierra, unida a otros elementos de vestimentas, huesos de animales y basura con el objetivo de ocultar su delito”.

Finalmente, la sentencia estableció que “es un presidio perpetuo simple porque la pena comienza en presidio mayor en su grado máximo, es decir, en 15 años y un día”, cerrando así uno de los casos de violencia de género más impactantes registrados en la zona en los últimos años.

