Condenan a presidio perpetuo calificado al autor del femicidio de la influencer Javiera Jiménez

El Tribunal de Juicio Oral Penal de Antofagasta sentenció a presidio perpetuo calificado, pena que implica un mínimo de 40 años de cárcel antes de poder acceder a cualquier beneficio, a Andrés Sutar Araya, acusado como autor del femicidio de su expareja, la influencer Javiera Jiménez.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, durante la madrugada del 26 de agosto de 2022, el imputado llegó a la ciudad de Antofagasta a bordo de una camioneta, proveniente de Calama, con el objetivo de reunirse con la víctima, quien se encontraba alojando en la casa de una amiga. El encuentro estuvo precedido por una fuerte discusión a través de mensajes escritos y audios de WhatsApp, debido a la tardanza del acusado en llegar a buscarla.

Al arribar al domicilio, la víctima abordó la camioneta del acusado y ambos recorrieron distintos sectores de la ciudad, para posteriormente internarse por caminos despoblados y desérticos cercanos a la ruta B-400.

En ese lugar, ambos sostuvieron una discusión, durante la cual el imputado le dio muerte y posteriormente incineró su cuerpo, para luego enterrar los restos y cubrir el lugar con rocas de gran tamaño.

El sujeto fue detenido en Bolivia en enero de 2024 y posteriormente trasladado a Chile. Días más tarde, la Policía de Investigaciones (PDI) logró ubicar los restos de la víctima en un punto próximo a la ruta B-400.

La Fiscalía de Antofagasta presentó ante el tribunal 20 testigos civiles y de la PDI, además de siete peritos de distintas especialidades, entre otros elementos incorporados durante el juicio.

Sutar Araya ya cumple una condena de 16 años de presidio como autor de dos robos con violencia e intimidación, por lo que, tras la condena por el femicidio de Javiera Jiménez, la pena por este crimen comenzará a cumplirse una vez que finalice la primera condena.

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