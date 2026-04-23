Condenan a nueve miembros de «Los Caleños» por tráfico de 296 kilos de droga en Arica

Apenas siete días después de lograr penas que en total suman 118 años de presidio para una agrupación delictual ecuatoriana que operaba en el extremo norte de Chile, el Ministerio Público sumó un nuevo golpe al crimen organizado transnacional. En esta oportunidad, la Fiscalía de Arica consiguió condenar a nueve integrantes de la organización criminal colombiana denominada Los Caleños, a quienes se les responsabiliza por la internación al país de 296 kilos de cannabis sativa.

El resultado fue el fruto de una investigación de alta complejidad dirigida por el ente persecutor, en un trabajo conjunto con los detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI Arica. Gracias a estas diligencias, se logró desarticular a esta estructura criminal enfocada en ingresar importantes remesas de drogas al país, la cual mantenía vínculos con diferentes organizaciones criminales transnacionales de origen colombiano, tales como el Cártel de Cali, Los Tiguerones, el Cartel del Golfo y los Espartanos.

Con este hito judicial, ya se contabiliza el quinto juicio oral, en menos de dos años, en el cual la Fiscalía de Arica enfrenta y vence a organizaciones extranjeras de crimen organizado. Este veredicto contra Los Caleños se suma a las condenas obtenidas anteriormente en contra de peligrosas agrupaciones como Los Gallegos del Tren de Aragua, el Tren del Coro, Los Costeños y Santa Muerte, respectivamente.

INVESTIGACIÓN EN TRES REGIONES

En abril del año pasado, la indagatoria en contra de Los Caleños incluyó operativos coordinados que abarcaron las ciudades de Arica, Iquique y Santiago. Estas acciones concluyeron con la incautación de poco más de 296 kilos de cannabis sativa, es decir, casi 300 mil dosis de esta sustancia ilícita, avaluadas en casi 1.500 millones de pesos, además de armas y otras evidencias de interés.

En una primera etapa, el trabajo investigativo permitió detener a ocho miembros de esta organización con asiento en Cali, Colombia. Posteriormente, a través de diligencias posteriores, se logró detener a otro integrante de la red.

En este marco, durante el juicio oral la Fiscalía de Arica logró acreditar la participación de todos los acusados en los delitos. De este modo, los nueve integrantes fueron condenados como autores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Adicionalmente, a uno de los individuos se le condenó también por tráfico de armas, luego de comercializar una pistola, marca COLT, calibre 32 y 6 cartuchos calibre 32.

Cabe hacer presente que la sentencia contra los nueve acusados se dará a conocer el próximo martes 5 de mayo en el Tribunal de Juicio Oral de Arica.

PURANOTICIA