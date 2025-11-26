Condenan a “Los Costeños” en Arica: 13 integrantes recibirán más de 170 años de cárcel por tráfico de drogas

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a 13 integrantes de asociación ilícita "Los Costeños", dedicada al tráfico de drogas, por delitos perpetrados el año pasado en la ciudad. Las penas suman más de 170 años de cárcel.

En fallo unánime, el tribunal sentenció a C.A., L.G., J.O., J.C., A.O., L.R., J.M., F.A., E.M. y J.M. a penas de 10 años de presidio, en calidad de autores del delito de tráfico de drogas. En tanto, el tribunal condenó a O.S. a dos penas de 15 años de presidio como autor de un total de cuatro delitos de tráfico de drogas.

Asimismo, se condenó a Y.O. a dos penas de 15 años de presidio, en calidad de autor de asociación ilícita para el tráfico de drogas y dos delitos de tráfico de drogas; más la pena única de 12 años de presidio por dos delitos consumados de tráfico de drogas.

En tanto, a A.G. fue condenado a 5 años de presidio como autor del delito de tráfico de drogas, pena sustituida por de libertad vigilada intensiva. En tanto, absolvió a C.A. de la acusación fiscal que lo sindicaba como autor del delito de tráfico de drogas.

El tribunal ordenó el comiso de las sustancias estupefacientes, bienes, dineros, vehículos y demás especies incautadas y vinculadas a los hechos materia de condena, en conformidad con lo razonado en la parte considerativa de esta sentencia y con lo dispuesto en los artículos 31, 31 bis y 31 ter del Código Penal y en la Ley Nº20.000.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que diligencias investigativas de la PDI permitieron establecer la existencia de una organización criminal transnacional de origen colombiano dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, entre ellas ketamina, éxtasis y cocaína, denominada “Los Costeños”, con nexos de actividades ilícitas en Perú y Chile.

La indagatoria policial detectó que el grupo criminal internaba la droga por vía marítima, utilizando embarcaciones pequeñas que dejaban el cargamento en el sector de la caleta Vítor, al sur de la ciudad de Arica, además de personas que ingresaban por vía terrestre, transportando las sustancias adosadas a fajas.

El 23 de julio de 2024, la agrupación internó vía marítima más de 96 kilos de ketamina, el cargamento más grande de esta droga detectada a nivel nacional, el cual descargaron y trasladaron hasta un inmueble ubicado en el sector de la playa Las Machas, donde el grupo fue interceptado y detenido por la policía civil.

La organización criminal había ingresado con antelación droga a través de tres operaciones ilícitas registradas en marzo, mayo y julio de 2024, a través de la frontera con Perú. Logrando la policía incautar cerca de 37 kilos de ketamina.

