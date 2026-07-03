Condenan a hombre que incendió casa de expareja y otras tres de vecinos en San Carlos

El fiscal (s) de San Carlos, Andrés Salgado Valdebenito, obtuvo veredicto condenatorio contra un hombre de 35 años, quien enfrentó un juicio oral por incendio intencional y desacato, tras quemar, en 2024, la casa de su exconviviente y otras tres por la expansión del fuego, en esa comuna.

El persecutor explicó que cerca de las 03:30 horas del 15 de noviembre de ese año, el ahora condenado llegó hasta la vivienda de su expareja, con quien tiene dos hijos en común, y lanzó un objeto incendiario al inmueble. El fuego arrasó con esa casa y la de sus vecinos.

El acusado, además, incumplió la resolución del Juzgado de Garantía de San Carlos, el que el 4 de septiembre del año 2024 estableció el abandono de la casa en común y la prohibición del acusado de acercarse a su exconviviente, delito por el que también fue condenado.

La Fiscalía está pidiendo una pena de 20 años de presidio por el incendio, mientras que por el desacato en contexto de violencia intrafamiliar otra de 5 años de presidio. El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán dará a conocer su sentencia el viernes 10 de este mes.

(Imagen: Fiscalía)

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