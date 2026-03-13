Condenan a exfuncionario que arrancó de un mordisco parte de la oreja izquierda del alcalde de Melipeuco

La justicia en Temuco cerró este viernes un caso que conmocionó a la comuna de Melipeuco. El exfuncionario municipal José Francisco Zárate fue condenado por agredir al alcalde Alejandro Cuminao durante una celebración en septiembre de 2025, episodio en el que le arrancó parte de la oreja izquierda de un mordisco.

El hecho generó fuerte impacto en la región de La Araucanía, tanto por la violencia del ataque como por tratarse de una autoridad local. En ese momento, el funcionario fue detenido por Carabineros y formalizado por el delito de lesiones graves gravísimas.

La sentencia fue dictada por el juez Luis Olivares en un juicio abreviado. El tribunal declaró culpable a Zárate por el delito de “mutilación de un miembro menos importante” y lo sancionó con 61 días de presidio. No obstante, la pena se dio por cumplida, considerando el tiempo que el acusado pasó en prisión preventiva y posteriormente bajo arresto domiciliario total y parcial.

Los antecedentes del caso describen que Zárate se abalanzó sobre el alcalde y le mordió la oreja, provocando una grave lesión en el pabellón auricular. Tras la agresión, Cuminao fue trasladado al Hospital Regional de Temuco, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Durante la investigación, el imputado reconoció haber mordido al jefe comunal, aunque sostuvo que lo hizo “en medio de una pelea” y alegando defensa propia.

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